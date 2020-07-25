Hamile sanıp yer veriyorlardı karnından 6 kilo kitle çıktı Kilo aldığını zanneden kadının karnından 6 kilo kitle çıktı

– Samsun’da son zamanlarda çok fazla kilo aldığını düşünerek doktora giden ve görüntüsü nedeniyle hamile olduğu zannedilen genç kadın, karnından çıkan 6 kilogram ağırlığındaki kitle ile şoke oldu.

Samsun’da bir süredir karnı öne doğru büyüyen 34 yaşındaki Burcu Özyılmaz, son zamanlarda çok kilo aldığını ve bunun fazla kilolarından kaynaklandığını düşündü. Onun dışındaki herkes ise Özyılmaz’ın hamile olduğunu zannetti. Hatta otobüste yer verenler dahi oldu. Genç kadın bu nedenle spora başlamayı ve diyetisyene gitmeyi bile aklından geçirdi.

23 aydır yaşadığı karın ağrısı şikayetlerini de hesaba katan Özyılmaz, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’ne başvurdu. İlk aşamada doktorları dahi hamile olduğuna inandı. Burada Opr. Dr. Volkan Kınaş ve Dr. Halil İbrahim Dinler tarafından tetkikleri yapılan kadınının karnında bir kitle olduğu tespit edildi. İki doktorun yaptığı başarılı operasyonla karnından 45 santimetre genişliğinde ve 6 kilo ağırlığında bir kitle çıktı. Genç kadın yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, “Kendisi bize karında şişkinlikle müphem karın ağrıları gibi aslında hastalarımız tarafında çok da önemsenmeyen ama ciddi sinyaller olan bulgularla geldi. Yapmış olduğumuz muayenede karın içerisinde hemen hemen gebelik cesametinde bir kitle fark ettik. Bunun üzerine tetkiklerimize başladık. Nihayetinde çekmiş olduğumuz ultrasonla kistik kitlenin farkına vardık. MR’la da kökenini araştırdık. Ekip çalışmasıyla bir operasyon kararı verdik. Hastamızı dün ameliyata aldık. Bugünde hastamız mutlu biz mutlu şekilde burada birlikteyiz. 45 santimetre civarında bir kitle ile karşılaştık. Karın içerisinden dikkatli bir şekilde tamamen çıkardık. Hastamız bir 6 kilo kadar vermiş oldu” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Halil İbrahim Dinler, “Çok büyük bir kitleydi. Tahlilleri ve ultrason raporlarına göre zor bir ameliyat olabileceğini ama bunu bu ekip olarak yapabileceğimizi söyledim. Muhtemelen de kötü huylu olmayacağını düşündüm. Hasta şu an kendisi de farkında ben kendisini ilk gördüğümde 9 aylık hamile olarak düşünüyordum. Hiç bilmeyen birisi öyle sanırdı. Ameliyat sonrası bu kitleden kurtulmuş olması son derece mutluluk verici” diye konuştu.

Burcu Özyılmaz ise, “Küçüklükten beri bir kilom vardı. Herhalde kilo aldım. Bu kadar büyüdü diye düşündüm. Sonrasında Volkan Bey’i aradım. Durumu anlattım. Ultrason ve MR çekildim. Gerçeği öğrendim. Tabii çok şaşırdım. Gördüğümde bayağı büyük bir şey. Gitgide de büyüyen bir şeymiş. Otobüste ‘hamilesin gel sen otur’ diye yer veriyorlardı. Çünkü o kadar büyük görünüyordu. Ben en sonunda bu durumdan rahatsız oldum da geldim. İyi bir diyetisyene gideyim diye düşündüm açıkçası. Kurtulayım kilodan diye düşündüm. Spor yapayım diye düşündüm. Hep kilo olarak düşündüğüm için onun dışında aklıma bir şey gelmemişti. Böyle bir şey çıkması sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

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