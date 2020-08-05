Tarihi mezarlıkta peyzaj düzenlemesi

Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde bulunan ve 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Selçuklu ve Osmanlı mezar taşları ile yapılarının bulunduğu Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi’nde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Mezarlıklar Müdürlüğü peyzaj ve mezar düzenleme çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar için teşekkür eden Seyyid Kutbiddin Cami İmamı Mehmet Zeki Aci, "Bayram öncesinde başlatılan bakım onarım çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri için hem Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza hem de Mezarlıklar İşleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan, Ankara'da Hacı Bayram Veli Türbesi ne kadar önemliyse Samsunumuz için de Seyyid Kutbiddin Türbesi önemli bir mabet. Türbenin de içinde yer aldığı Samsun'un en eski mezarlarının olduğu bu alanın bakımının ve onarımın yapılması için Büyükşehir Belediyemize başvurmuştuk. Anında geri dönüş oldu ve çalışmalar başlatıldı. Şehrimizdeki tarihi dokulara mabetlere sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum" dedi.

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