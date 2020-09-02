Yayladaki cinayetin nedeni 'tuvalet' tartışmasıymış



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, Hüsame Ünveren'i (24) sokak ortasında başına kabza ve dipçik ile vurduktan sonra tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldüren Serkan Torunoğlu'nun (19), kaçtığı Trabzon'da öldürdüğü Şenol Keleş'i (45) 'tuvalet' kavgası nedeniyle vurduğu ortaya çıktı. Torunoğlu, adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili aralarında suç ortağı Ahmet Cerrrah'ın (27) da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Samsun'daki olay, 20 Ağustos günü, Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsame Ünveren, husumetli olduğu Ahmet Cerrah ve Serkan Torunoğlu'nun saldırısına uğradı. Otomobilden inen 2 şüpheli, Ünveren'in başına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurdu. Ardından da tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Ünveren, ağır yaralandı. Olayda, yoldan geçen Canik Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Celal G. de seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan Ünveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

TRABZON'A KAÇIP, 'TUVALET' TARTIŞMASINDA CİNAYET İŞLEMİŞ

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada, şüpheliler Ahmet Cerrah ve Serkan Torunoğlu'nun, Trabzon'a kaçıp, saklandıkları belirlendi. Şüphelilerin, 28 Ağustos günü ise Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'nda Şenol Keleş'i tabancayla vurarak öldürdükleri tespit edildi.

YARDIM VE YATAKLIK EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun ve Trabzon polisi ile jandarma ekipleri, çifte cinayetin şüphelilerine yardım ettikleri iddia edilen İknur Kol (41), Emre Cerrah (24) ve Şaban Emuce'yi (34) yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

FİRARİ ZANLI YAKALANDI

50'den fazla kişinin ifadesine başvuran güvenlik güçleri Ahmet Cerrah´ı yakalamak için 40 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlar sonunda Ahmet Cerrah, beraberinde bulunan Ahmet Cem Yavuz ile Vezirköprü ilçesindeki adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili, tutuklandı.

SON FİRARİ DE YAKALANDI

Şüpheli Serkan Torunoğlu ise dün Samsun İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Torunoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Torunoğlu'nun

Keleş'i 'tuvalet' kavgası nedeniyle vurduğu ortaya çıktı. İddiaya göre açık alanda tuvaletini yapan Torunoğlu'na yaylada piknik yapan Keleş müdahale etti. Çıkan tartışma sırasında da Serkan Torunoğlu, Şenol Keleş'i vurarak öldürdü.

Şüphelilerin sorgularında Samsun ve Trabzon'da işledikleri cinayetleri itiraf edip, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-02 16:28:34



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