Samsun’da 147 kilo esrar ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 10 olayda 14 şüpheli şahsı gözaltına alırken, 147 kilo 330 gram kubar esrar ve 4 bin 89 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Bafra, Ondokuzmayıs, Vezirköprü, Çarşamba, Ayvacık, Alaçam ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlar ile uyuşturucuya geçit verilmedi. Samsun Valiliği tarafından operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi'nde 31 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 14 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Bafra İlçesi Gökçeağaç Mahallesinde 1 Eylül günü saat 11.30 sıralarında ormanlık alanda Drone ile havadan yapılan kontrol esnasında yapılan tespit sonucu yapılan aramada 196 kök kenevir bitkisi ve 17 kilo 525 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde 2 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 9 adet kenevir bitkisi, 32 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Bafra ilçesi Esençay Mahallesi Haydaralan mevkiinde 3 Eylül günü ormanlık alan içerisinde yapılan arama neticesinde 97 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili şüpheli şahısların yakalanması için araştırma ve soruşturmalara devam edilmektedir. Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde 3 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 2 adet cam kavanoz içerisinde toplam 20 gram toz halinde kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Vezirköprü ilçesi Tükmen Mahallesi'nde 3 Eylül günü şüpheli 2 şahsın kubar esrar maddesini araçla taşıdıkları ve elden çıkaracakları duyumu alınması üzerine drone kullanarak yapılan fiziki takip neticesinde şüphelilere ait araç, ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 21 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Soruşturmanın devamında şüphelilerin Vezirköprü ilçesi Türkmen Mahallesi ormanlık alanda çuvallar içerisine gizlemiş oldukları 27 kilo kubar esrar maddesi daha ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Çarşambaiİlçesi Değincek Mahallesi'nde 3 Eylül günü şüpheli 3 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 81 kilo 697 gram kubar esrar, 2 bin 601 kök kenevir bitkisi ve 1 adet elektronik terazi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanmıştır. Ayvacık İlçesi Söğütpınar Mahallesi'nde 4 Eylül günü şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 12 kök kenevir bitkisi ve 56,8 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Alaçam ilçesi Kalıkdemirci Mahallesi Acem mevkiinde 4 Eylül günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, bin 155 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 25 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 20 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiş olup. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde 4 Eylül günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 5 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.”

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, “Toplam 10 olayda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 147 kilo 330 gram kubar esrar, 4 bin 89 kök kenevir bitkisi, 1 adet 7.65 mm tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 45 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet elektronik terazi ele geçirilmiştir” denildi.

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