Balkona tüfekle ateş açıldı: 1'i ağır 3 yaralı

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Samsun'da otomobilden bir evin balkonuna av tüfeğiyle açılan ateş sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden evin balkonunda oturanların üzerine doğru pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Düzenlenen saldırıda A.A.(46), C.A.(15) ve N.A.(41) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ateş edilen araçta bulundukları iddia edilen E.A.(42), O.A.(46), C.A.(42), R.A.(22) ve A.A.'yı (36) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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