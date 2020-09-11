Eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı, siber polise yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı öne sürülen B.G. (33), siber polis tarafından evinde yakalandı.
İlkadım ilçesinde yaşayan B.G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını paylaştı. Adı açıklanmayan genç kızın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri harekete geçti. Yapılan kısa süreli takibin sonunda B.G., evine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
Cep telefonu ile bilgisayarına el konulan B.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-11 15:30:40
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