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Salıpazarı Barajı sel riskini azaltıp, 4 ilçeyi içme suyuna doyuracak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Depolama ve deşarj alanının yapımıyla birlikte sel riski yüzde 60 azalacak” “Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçeleri ‘memba suyu’ kalitesinde içme suyuna kavuşacak”

İHA

Salıpazarı Barajı sel riskini azaltıp, 4 ilçeyi içme suyuna doyuracak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Depolama ve deşarj alanının yapımıyla birlikte sel riski yüzde 60 azalacak” “Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme ilçeleri ‘memba suyu’ kalitesinde içme suyuna kavuşacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, birçok kez sel felaketine maruz kalan Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sel riskini yüzde 60 oranında azaltacak “Salıpazarı Barajı”nın aynı zamanda Terme, Salıpazarı, Ayvacık ve Çarşamba’nın 80 yıllık su sıkıntısını da çözeceğini açıkladı.
Başkan Mustafa Demir, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak Salıpazarı Barajı inşaatının daha hızlı tamamlanması ve insanların mağduriyet yaşamaması için DSİ ile protokol yaptıklarını hatırlattı.

“Barajı daha önce bitirmek adına maliyetinin istihkakının yüzde 54’ünü biz ödüyoruz”
Bölge halkının mağdur olmaması ve barajın daha kısa sürede bitirilmesi için girişimlerde bulunduklarının altını çizen Demir, “Salıpazarı Barajı ile alakalı DSİ ile bir protokol yaptık. DSİ şu anda ödenek noktasında sıkıntı yaşadığı için barajın inşası uzun süre alabilirdi. Zaten o barajın yüzde 54’ü sulama amaçlı. DSİ onu yapıp, parasını harcıyordu. O kısmını bize uzun vadede borçlandırıyordu. Biz de onların ödenekleri az olduğu ve o bölgede içme suyu noktasında ciddi talep olduğu için barajı daha önce bitirmek adına maliyetinin istihkakının yüzde 54’ünü biz ödüyoruz. Protokolle birlikte SASKİ olarak onlara finans desteği sağlamış olduk. 2022 yılının sonunda barajı bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda firma kurulumunu yaptı. Projede ufak bir onay meselesi var. Bu hallolunca inşaat bu sene başlayacak ve hızla tamamlanacak” dedi.

“Sel riski yüzde 60 oranında azalacak”
Salıpazarı Barajı’nın yanı sıra depolama ve deşarj alanının da yapımıyla bölgedeki sel ve su baskını riskinin yüzde 60 oranında azalacağına dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, “Salıpazarı’nda su baskınları için 3 ana kol var. Bu yapacağımız baraj 1 kolun üzerine yapılacak. Bütün sel ve afeti bu baraj tek başına önlemeyecek. Ama DSİ’nin başka yatırımları da var. Terme istikametindeki depolama alanının yapımına devam ediliyor. Deniz kenarında deşarj sistemi de kuruluyor. Bu barajın yapılması, sel ve taşkınların önlenmesine katkı sağlayacak. Büyük yağmur yağdığı durumlarda selin debisi aşağıya daha düşük gidecek. Depolama alanı ve deşarj ile birlikte 2019’daki gibi bir yağmur yağsa, o zamanki gibi taşkınlara sebebiyet vermez ama yine de bir risk var. Riskin tamamen kalkması için Salıpazarı’ndaki 2 tane o ırmağa kelen kolun üzerinde de sanat yapılarının (sel kapanları) yapılması gerekiyor. Onlar da yapıldığında sel riski büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Şu haliyle de baraj yapıldığında Terme’deki depolama ve deşarj alanının yapımıyla birlikte risk yüzde 60 oranında azalmış oluyor” diye konuştu.

“Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme’nin 80 yıllık vadede su sıkıntısı da çözülecek”
Barajın sadece seli tutmayacağını, bölgedeki ilçelerin içme suyu sıkıntısını da çözeceğini dile getiren Mustafa Demir, “Bu baraj; Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme’nin içme suyu problemini çözecek.
Planlamalara göre 80 yıllık ihtiyacı karşılayacak. Bu suyun içme suyu kalitesi de ‘memba suyu’ kalitesinde olacak. Çok güzel bir arıtma tesisi yapılacak. O da bu sene ihaleye çıkacak. Barajın bitimine onu da yetiştireceğiz. İki projenin maliyeti 500 milyon TL’yi buluyor. Bu ölçekteki projeyi o bölgeye kazandıracağız. İnsanımızın hayatında o baraj ve içme suyu arıtma isale hatları çok büyük değişimler yapacak.”

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