Başkan Demir: "Sorunları tarihe gömüyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Sorunları tarihe gömüyoruz"

İHA

Başkan Demir: "Sorunları tarihe gömüyoruz"

Vezirköprü ilçe kongresinde yaptığı konuşmada tüm kırsal altyapıyı bitireceklerinin sözünü hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yolu ve içme suyu sıkıntısı olan mahallemiz kalmayacak. Bu sorunları tarihe gömüyoruz” dedi.
AK Parti’ye sadece 85 milyon ülke insanının değil, tüm dünya insanlığının ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Demir, “Her kim ki bu yola gerçekten bir katkı sağlar, yaradan da onun ömrünü ve geleceğini bereketlendirir. Her kim ki bu yola, harekete bilerek ya da bilmeyerek gizli veya aşikâr, negatif enerji verirse büyük bir vebale girer” ifadelerini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir AK Parti Vezirköprü 7. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Teşkilat Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, İl Başkanı Ersan Aksu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, ilçe başkanları ve partililerin de yer aldığı kongreye telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kongremizin Vezirköprü’müz için Samsunumuz için hayırlılara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. İlçelerimiz, illerimiz çok daha güçlü bir şekilde yarınlara gidecektir. Ben bu konuda teşkilatımıza, ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarımıza güveniyorum. Samsunumuza, Vezirköprü ile beraber çok daha fazla güveniyorum. İnşallah bu kongreler bizler için hücre tazeleme süreci olacaktır. Bu hücre tazeleme ile birlikte büyük kongreye çok daha güçlenerek gideceğiz. Büyük kongreyle birlikte AK Parti yeni sürece farklı girecektir. Vezirköprü’yü, teşkilatımızı, ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarıyla birlikte tebrik ediyorum. Ve sizden yeni yeni üyeler bekliyoruz. Biliyorsunuz bu yıl, bir milyon üye kaydı hedefimiz var. Samsun’da bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu yarışta Samsun şanına yakışanı yapmak durumundadır. Şimdide tebrik ediyorum. Samsunlu, Vezirköprülü kardeşlerime en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun” diye seslendi.
Kongrede bir konuşma yapan Başkan Demir’de, bu kongrelerde bambaşka bir hal olduğunu belirterek, “En iyisi, en heyecanlısı ve en bereketlisi. Bugün Vezirköprü’deki bu kongre, bizim bayramımız” diye konuştu. Vezirköprü’nün özel bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Bu davaya en büyük destek veren ilçemiz. Samsun misyon şehridir. Bir tek kendi şehrini kaygı etmez, gelecek neslin, ülkesinin, milletinin geleceğini de kendi geleceği ile aynı derecede kaygı eden bir şehir. İlkadım şehridir. Bölgenin merkezidir. Samsun’un hitap ettiği alan yaklaşık 8 milyon nüfusa tekabül eder. Ama Türkiye’nin her yerinde dünyanın her yerinde insanları olan, oralara giderken de aslını, asaletini asla unutmayan, kendini geliştiren, medeniyeti ve maneviyatı için yaşayan insanların şehridir. Bizim böyle bir misyonumuz var” dedi.
“Vezirköprü’nün 20012002 yılındaki halini en iyi bilenlerdenim” diyerek sözlerine devam eden Başkan Demir, şunları söyledi: “3 Kasım seçimleri mitingine geldiğimizde perişan bir durum vardı burada. Özellikle hizmet ve geleceğe umut noktasında en sıkıntılı ilçe, Vezirköprü ilçemizdi. Biz o zaman bir şey söylemiştik. Kavak, Asarcık, Yakakent, Alaçam’da da buna benzer bir hal vardı. Ama Vezirköprü’deki gözlerin feri çok daha düşüktü. O gün geleceğe umutla baktığımızı, o günkü Vezirköprü’nün gideceğini bambaşka bir Vezirköprü’nün geleceğini o gün yol arkadaşlarımızla beraber ifade etmiştik. Bugüne geldiğimizde o zamandan bu zamana çok şey değişti. O günkü Vezirköprü gitti, bugün bambaşka bir ilçe var. Ama inanın yapılan çalışmalarla, yaptığımız çalışmalarla bugün de şunu ifade ediyorum; Yaşarsak göreceğiz. Bugünkü Vezirköprü’nün üzerine de bambaşka bir ilçe inşa etmeye devam ediyoruz.”
AK Parti’nin iş yapan adamların hareketi olduğunu söyleyen Başkan Demir, AK Parti’nin yalnızca ülkesinin kalkınması için çalışan bir parti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Geldiğimiz nokta itibariyle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ümmetin önderi. Biz bir dava hareketiyiz. Bize yalnızca 85 milyon insanımızın ihtiyacı yok. Ümmetin bize ihtiyacı var. Bütün dünya insanlığı için bir misyon hareketiyiz. Çalışırken, gayret ederken 2023 yılındaki seçimlere giderken lütfen herkes, yaşadığımız her an, bu harekete sağlayacağımız pozitif enerjinin bütün dünya insanlığı için de bir anlam ifade ettiğini lütfen unutmayalım. Biz öyle bir yola gidiyoruz ki, öyle bir yolda yürüyoruz ki bunu adını bildiğim gibi ifade etmek istiyorum; Her kim ki bu yola gerçekten bir katkı sağlar, yaradan da onun ömrünü ve geleceğini bereketlendirir. Her kim ki bu yola, harekete bilerek ya da bilmeyerek gizli veya aşikâr, negatif enerji verirse büyük bir vebale girer. Şimdi bizler bu hüviyetimizi ön plana çıkarıp yolumuza devam etme gayreti içerisindeyiz. Bu kutlu yolda hepimiz elimizden geleni yapalım” ifadelerini kullandı.
Vezirköprü’ye yapılan ve yapımı devam eden projelere değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Demir, 31 Mart seçimlerinden önce 5 yılda kırsal altyapıyı bitireceklerinin sözünü verdiğini hatırlatarak şunları ifade etti: “Bu hareketle yola çıktık. Yaptığımız program 2020 yılı sonuna 3.5 yıl kaldı. Planlamanın önündeyiz. 2020 yılı için 1100 kilometre planlamıştık. Şimdi rehabilite ediyoruz 1250 kilometre. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 2021 yılı içinde 1350 kilometreyi hedef alıyoruz. 2020 yılında büyük çapta programa alınacak 1000 kilometre yolumuz kalmayacak. 2023 yılında Samsun’da 950 mahallenin tamamında standardı yüksek, temeli sağlam, kanalları açılmış Türkiye’nin, dünyanın neresinden gelirse gelsin bir Vezirköprülü hemşehrim arabanın tekeri çamura ve kasise değmeden köyüne kadar gidecek. Bu sene Vezirköprü’deki programımız 200 kilometre. Kanyonla ilgili çalışma devam ediyor. Küçük sanayi sitesi de şehircilik bakanlığı tarafından karar altına alındı TOKİ tarafından ilçemize yapılacak. Gıda organize ile ilgili de bir çalışma hazırlanıyor, Organize Sanayi Bölgesi çalışması devam ediyor, içme suyu arıtma tesisi devam ediyor. Projesini yapıyoruz, bu sene ihale ediyoruz hiç suyu olmayan 25 mahallemiz 2021 yılı sonunda içme suyuna kavuşuyor. 2022 yılı sonuna kadar da tüm Vezirköprü’de içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalle kalmayacak. Tarihe gömüyoruz. Yolu ve altyapıyı önümüzdeki seçim dönemi gelmeden tamamlıyoruz. Yolu hizmet olanın, millete katkı sağlama peşinde koşanın kavgaya fırsatı zamanı olmaz ki. Gözü o tarafa kaymaz ki. Biz hizmet yolunun yolcularıyız. Ümmetin önderi Cumhurbaşkanımızın arkasında bu kutlu davaya asla bilerek negatif enerji vermeyiz. Biz ömrümüzü varlığımızı bu yolda vakfettik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da ‘Açık Kapı’ birimlerine 50 bin başvuru Vatandaşın iş ve aş kapısı: "Açık Kapı"
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Açık Kapı’ birimlerine 50 bin ...
Samsun’da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı
YEREL HABERLER Samsun’da kontrolü kaybeden sürücü refüje çıktı
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Aylardır görmeyen hastalar 'vitrektomi' ameliyatı ile tekrar görüyor İki gözü görmeyen hasta, hastaneye eşinin yardımıyla geldi, tek başına çıktı: "Dünyayı görmek kadar güzel bir şey yok" Hasta Fikret Uzun: "Gözümü kaybettiğimde imdadıma Emrullah hocam yetişti"
YEREL HABERLER Aylardır görmeyen hastalar 'vitrektomi' ameliyatı ile ...
Kıbrıs gazisinden Yunanistan'a: Biz hepimiz hazırız
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisinden Yunanistan'a: Biz hepimiz hazırız
Alaçam’da Gaziler Günü
YEREL HABERLER Alaçam’da Gaziler Günü
Samsun'da Gaziler Günü Vali Dağlı: "Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak şehit ve gazilerimize olan borcumuzdur"
YEREL HABERLER Samsun'da Gaziler Günü Vali Dağlı: "Ülkemizi muasır ...
Çalıntı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi
YEREL HABERLER Çalıntı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden ...
Polis uygulamasından kaçan sürücü polise çarpıp yaraladı
YEREL HABERLER Polis uygulamasından kaçan sürücü polise çarpıp ...
Türkiye’nin palamudu Samsun’dan Balık halinde 20 bin kasa palamut var
YEREL HABERLER Türkiye’nin palamudu Samsun’dan Balık halinde 20 bin ...
Alacam'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alacam'da uyuşturucu operasyonu
Şehit Başsavcı Murat Uzun mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Başsavcı Murat Uzun mezarı başında anıldı
Emekli yarbay ev kurşunlamadan tutuklandı
YEREL HABERLER Emekli yarbay ev kurşunlamadan tutuklandı
Samsunspor'a büyük destek
YEREL HABERLER Samsunspor'a büyük destek
Öğrencilere ‘Trafiksiz Çarşamba’ ödülü
YEREL HABERLER Öğrencilere ‘Trafiksiz Çarşamba’ ödülü
Ertuğrul Sağlam: “İlk galibiyetimizi alıp sezona moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın son durumunu değerlendirdi
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “İlk galibiyetimizi alıp sezona ...
Vali Dağlı: “Gazilerimiz ülkemizin medarı iftiharıdır”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Gazilerimiz ülkemizin medarı ...
Pandemi kırtasiyeciyi vurdu Kırtasiyeci dev zincirler ve pandemi arasında ezildi Kırtasiye işleri yüzde 70 azaldı
YEREL HABERLER Pandemi kırtasiyeciyi vurdu Kırtasiyeci dev zincirler ...
Başkan Sandıkçı gazileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı gazileri unutmadı
Alaçam'da korana denetimleri
YEREL HABERLER Alaçam'da korana denetimleri
OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik’ ödül töreni
YEREL HABERLER OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik’ ödül töreni
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 5 gözaltı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı polise ...
Kalp sağlığını korumak için beslenme önerileri
YEREL HABERLER Kalp sağlığını korumak için beslenme önerileri
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X