'OMÜ Hukuk’ta online mezuniyet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Kovid19 önlemleri nedeniyle az sayıda mezunun katılımı ile temsilen gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek Uzaktan Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen törene; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçegil, öğretim üyeleri ve sınırlı sayıda öğrenciler katıldı. tören, açılış konuşmalarıyla başladı.



“Hakka, hakikat olana riayet etmenin ve bu uğurda mücadele etmeniz önemli”

Hukukun, insan yaşamını belirleyen önemli alanlardan biri olduğuna işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Bu nedenle hakka, hakikat olana riayet etmenin ve bu uğurda mücadele etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hukukçuların bu bilinçle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim. Para hırsı, iktidar hırsı gibi insanı kötülüğe sevk eden şeyler, hukukun özündeki hak kavramından uzaklaştırıp başka yollara sevk edebilir. Mezunlarımızın bu yollara sapmayarak hiçbir zaman haktan ayrılmayacaklarını ümit ediyorum” dedi.

Mezun öğrencilere mesleklerinde başarılar dileyen ve OMÜ ile irtibatlarını koparmamalarını isteyen Rektör Yardımcısı Batuk, öğrencilerin ailelerini de tebrik etti.



“Öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum”

Törende konuşma yapan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçegil, Kovid19 pandemisi nedeniyle törenin fiziki olarak yüz yüze yapılmadığını belirtti. Keçegil, pandemi sürecinin devam ettiğini bu nedenle kimseyi sağlık açısından zor durumda bırakmamak üzere mezuniyet töreni üzülerek online olarak yaptıklarını söyledi. Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Keçegil sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle devam etti. Atatürk hukukun üstünlüğünü anlatmak için söylediği sözlere değinen Keçegil konuşmasında, "Adliyemizin güvendiğimiz yüksek gücüyledir ki, Cumhuriyet, yazgısı olan olgunlaşmayı izleyebilecek ve her türlü biçim ve kılıktaki saldırılara karşı yurttaşın haklarını ve ülkenin düzenini dokunulmaz tutacaktır" ifadelerini kullandı.



“Üniversitemiz uzaktan eğitimle bu süreci başarıyla tamamlamamızı sağladı”

Mezunlar adına konuşma yapan öğrenci temsilcisi Muhammet Enes Başar salgın nedeniyle buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, “Her şeye rağmen şanslıydık ki üniversitemiz uzaktan eğitimle bu süreci başarıyla tamamlamamızı sağladı. Zorlukların üstünden beraber geldik ve sonunda mezun olduk. Hukuk dünyasında, eğitim sürecinin ardından yeni bir döneme giriyoruz. Bu yolda önümüze çıkacak engelleri Fakültemizin bize kazandırdığı sağlam temellerle ve hukukun üstünlüğünü benimseyerek aşacağımıza olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.



“Tüm insanlığın ortak özlemi ve hedefi olan adalet meşalesini hep yukarıda tutmanın hak ve eşitlik temelinde mümkün olduğuna inanıyoruz”

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 20192020 eğitimöğretim yılı dönem birincisi Özcan Çelik ise konuşmasında, “Tüm insanlığın ortak özlemi ve hedefi olan adalet meşalesini hep yukarıda tutmanın hak ve eşitlik temelinde mümkün olduğuna inanıyoruz. Türkiye, tarihi boyunca bu mücadeleyi vermiş bir medeniyet anlayışının mirasçısıdır. Bu mirasa layık olmak için de adalet kavramını hak ettiği yere oturtmamız gerek. Bu nedenle biz attığı her adımda adil olması gereken hukukçulara büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun gururunu taşıyorum. Herkesi önce Allah’a, sonra hukuk devletinin olmazsa olmazı olan bağımsız yargının yüce adaletine ve vicdanına emanet ediyorum” sözlerine yer verdi.

Online olarak gerçekleştirilen mezuniyet töreni, mezunların isimlerinin açıklanmasının ardından temsili kep atma videosunun gösterimi ile sona erdi.

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