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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İHA

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 5 adet ekstasy hap ile yakalanan 2 şahsa madde satışını yaptığı tespit edilen U.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan U.İ., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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