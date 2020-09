Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin öncelikli olan temel sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Başalan Mahallesini ziyaret etti. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Başalan Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Sandıkçı vatandaşlarla tek tek hasbihal ederek sorun, talep ve beklentilerini dinledi.



Gıda kolisi ve hijyen paketi yardımı

Başalan Mahalle Muhtarı Salim Öztürk ve beraberindeki heyetle birlikte ihtiyaç sahibi aileleri tek tek gezen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hal hatırlarını sorduğu ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi yardımında bulundu. Gelişen ve değişen Canik hayaliyle gecegündüz çalıştıklarını ifaden eden Başkan Sandıkçı, “7’den 77’ye herkese her kesime hizmet götürmekle yükümlüyüz. Kalkınmayı ilçemizin dört bir tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin öncelikli olan temel sorunlarını çözme gayreti içerisindeyiz. Alt yapı, üst yapı gibi yaşam konforumuzu etkileyen temel sorunlarımızın çözümünde diğer kırsal mahallelerimizde olduğu gibi burada da 1 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük mesafeler kat ettik. Ufkumuz, vizyonumuz, hayalimiz oldukça geniş. Bu konuda problem yok. Ancak Canik’i gerçek mana da yaşanılabilir bir şehir haline getirebilmek için planlı ve programlı bir şekilde önceliklerimizi belirleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Bir yerde içmeye suyumuz yokken başka bir yerde lüks olarak görülebilecek harcamalar yapamayız. İmkanlarımızı adil ve hakkaniyet ölçüsünde kullanıyor gelişimi hep birlikte tüm mahallelerimizle birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Hizmet rotamızı bu şekilde belirledik. Hedefini bilmeyen yelkenliye hiçbir rüzgar fayda etmez” diye konuştu.



“İşimiz gücümüz Canik, rotamız hizmet”

Mahallelerdeki sorun ve beklentilere vakıf olduklarını söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Sandıkçı, “Bizim işimiz gücümüz Canik. Rotamız da hizmettir. Hizmet anlayışımızı da her fırsatta dile getiriyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine derman olabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin, gecegündüz çalışacağız, koşacağız, koşturacağız. Hem temel sorunlarımızı çözecek hem de ilçemizin gelişim ve değişimine katkı sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. Bugüne kadar da sosyal belediyecilik ile yatırım belediyeciliğini dengeli bir şekilde sahaya yansıttık. Gönül belediyeciliği ise zaten bizim hayat düsturumuzdur. Bugün burada Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla birlikte çok detaylı bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde tespitleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelerimizle bir araya geldik. Onları tek tek gezdik, her daim yanlarında olduğumuzu söyleyerek çeşitli yardımlarda bulunduk. Bu yardımlarımız gayet şeffaf bir şekilde tüm mahallerimizi kapsayacak bir çalışma disiplini ile dağıtılıyor. Başalan Mahallemizin gönlü güzel insanlarına ilgileri nedeniyle hassaten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başalan Mahallesi sakinleri ziyaretleri nedeniyle Başkan Sandıkçı’ya teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

