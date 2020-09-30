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Doğan: “OMÜ-TTO’nun Destekleri Sayesinde Başarıya Ulaştım" Güney Florida Üniversitesi tarihinde ilk kez Misafir Araştırmacı Üstün Başarı Ödülü'ne değer görülen Dr. Öğr. Üyesi Seden Doğan: “OMÜ-TTO’nun Destekleri Sayesinde Başarıya Ulaştım"

İHA

Doğan: “OMÜ-TTO’nun Destekleri Sayesinde Başarıya Ulaştım" Güney Florida Üniversitesi tarihinde ilk kez Misafir Araştırmacı Üstün Başarı Ödülü'ne değer görülen Dr. Öğr. Üyesi Seden Doğan: “OMÜ-TTO’nun Destekleri Sayesinde Başarıya Ulaştım"

TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başvurusu kabul edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seden Doğan, Güney Florida Üniversitesi (University of South Florida) SarasotaManatee’de misafir araştırmacı olarak yaşadıklarını ve proje başvuru sürecini anlattı.
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’na başvurmaya nasıl karar verdiğine değinen Seden Doğan, “Turizm ve teknoloji üzerine çalışmalar yapıyorum. Özellikle endüstri 4.0 unsurlarının turizm endüstrisine yansımaları üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Bunların içinde de örneğin robotlar, otomasyon, yapay zekâ, dronlar, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi bir takım bize yeni olan ve Türkiye’de henüz tam anlamıyla yer etmemiş teknolojiler yer alıyor. Proje başvurusu fikri, aslında Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu ile ortak bir fikir olarak çıktı. Türkiye’de yeni olan bu teknolojiler, Amerika’da çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış bir vaziyette. Cihan Hocam bana 'Seden Amerika’ya gelsen de bu alanda birlikte çalışmalar yapsak, nasıl olur?' diye sorduğunda çok mutlu oldum ve kendisiyle bir araştırma konusu belirledik. Bu araştırma konusu üzerinde proje yazma fikri ortaya çıktı” dedi.
Başvuru sürecinde zorlandığı kısımlardan bahseden Doğan, “Davet mektubu alma konusunda çok şanslıydım. Çünkü Cihan Hoca’nın bu süreçlerde daha önce deneyimli ve yetkili bir isim olması sayesinde mektubun hazırlanması ve bana ulaştırılması çok hızlı bir şekilde ilerledi. Beni zorlayan proje metninin yazılması oldu. Çünkü TÜBİTAK’ın istediği proje metni çok detaylıydı ve proje metni içerisinde benim de yabancı olduğum kimi unsurlar bulunuyordu. Örneğin 'özgün değer' diye bir kavram vardı ve bu özgün değeri anlatmak, gerçek anlamda ifade edebilmek aslında projenizin kabul edilip edilmeyeceği üzerinde çok etkiliydi. Tabii bu noktada çok zorlandığımı söyleyebilirim. Zorlandığım noktada da OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) çok yardımlarını aldım” diye konuştu.
Programa başvuru sürecinde OMÜTTO’dan faydalandığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, “Ben proje metnini yazmadan evvel OMÜTTO tarafından düzenlenen iki eğitime katılmıştım. Biri OMÜTTO binasında gerçekleşmişti, diğer eğitimde ise OMÜTTO uzmanlarını bizim okulumuza davet etmiştik. Kendilerinden eğitim almamıza rağmen işin içine girdiğinizde yani bu proje metnini yazmaya başladığınızda aslında sürecin çok da kolay olmadığını görüyorsunuz. Bu noktada ben TTO ekibinden çok destek aldım. Proje metnini yazdım ve kendilerine ulaştırdım. İnceleyip birtakım düzeltmeler önererek bana geri gönderdiler ve bu süreç, aşağı yukarı dört tur şeklinde devam etti. Dördüncü turun sonunda proje metnimi gerçek anlamda tamamladım diyebilirim. OMÜTTO’nun destekleri sayesinde de güzel bir sonuç elde ettim ve projem kabul edildi” şeklinde konuştu.
Pandemi nedeniyle iş planında yaşanan değişikliklere ve TÜBİTAK’ın bu konudaki tutumunu da es geçmeyen Seden Doğan, “Benim proje metninde bahsettiğim uygulamaların hiçbiri şu anda araştırmamın içerisinde yer almıyor maalesef. Çünkü pandemiyle birlikte özellikle Florida, turistik bir eyalet olduğu için turizm sektörü ciddi anlamda etkilendi. Benim proje önerimde, yerinde gözlem yapabilmek adına tesis ziyaretleri (otel işletmeleri) vardı, yüz yüze görüşmeler yapacaktım ve orada konaklayan turistlerle yüz yüze birtakım anketler gerçekleştirecektim. Tabii pandemi sebebiyle bunların hiçbirini gerçekleştirme imkânım olmadı çünkü biz Florida’da yaklaşık şubat ayından beri hep evdeydik. Eylül ayına kadar turizm endüstrisinde bir canlanma yaşanmadı. Cihan Hoca’mla ne yapabiliriz diye konuştuk, proje mevcut hâliyle gerçekleştirilemeyecek bir durumdaydı. Birtakım alternatif yöntemler tespit ettik. Bu yöntemleri TÜBİTAK’a, Cihan Hoca’nın detaylı bir şekilde hazırladığı mektupla bildirdik. Detaylı bir şekilde bildirdiğimiz bu mektuba olumlu cevap aldık. TÜBİTAK bizim önerdiğimiz bütün değişiklikleri kabul etti ve projeyi o şekilde devam ettirebildim. Bu anlamda da TÜBİTAK’ın anlayışlı tavrı, beni hem memnun ve mutlu etti hem de projemi tamamlamamı sağladı” ifadelerini kullandı.
Güney Florida Üniversitesi’nde üstün başarı ödülü alması hakkında ise, “Ben hakikaten kendimi doğru şekilde ifade edebildiğimi bu anlamda gördüm. Orada bulunduğum süre zarfında yüksek lisans derslerine misafir olarak katıldım. Çeşitli hocalarla birlikte araştırmalar yaptım, araştırma projemin dışında, araştırmalara katıldım ve bu çalışmalarım sebebiyle Güney Florida Üniversitesi'nin Turizm Fakültesi, bugüne kadar böyle bir ödülü kimseye layık görmediklerini belirterek bana üstün başarı ödülü verdiler. Dolayısıyla bu hem kendi adıma hem de üniversitem adına çok büyük bir gurur kaynağı. Bu noktada da tekrar dönüp OMÜTTO ekibine teşekkür etmem gerekiyor. Onların yardımlarıyla ben bu projenin onayını aldım ve onların yardımları sayesinde Amerika’ya gittim. Üniversitemi ve ülkemi doğru şekilde temsil edebildiğim için de çok mutluyum” sözlerine yer verdi.

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