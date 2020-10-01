Nadir Çiftçi Samsunspor'da

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Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.



Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın Samsun’da atılacak.

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