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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nadir Çiftçi Samsunspor'da

İHA

Nadir Çiftçi Samsunspor'da

Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor forması giyen Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı. Resmi imzalar yarın Samsun’da atılacak.

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