Samsun’da öğrencilerin gelişimleri Samsun GİS projesi ile takip ediliyor

Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek ve öğretim süreci içinde ilerleme durumlarını görerek eksik kazanımların hızlı bir şekilde desteklemek amacıyla hayata geçirilen Samsun Gelişim İzleme ve Geribildirim Sistemi (Samsun GİS) binlerce öğrenciye hizmet sunuyor.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında hayat geçirilen Samsun GİS projesi değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan ve çağın gerektirdiği yeterliliklere sahip çocukları yetiştirebilmek amacıyla okulların ihtiyacı olan online ve hızlı ölçme değerlendirme imkanı sağlıyor.

Samsun GİS projesi ile öğrencilere Hazır Bulunuşluk Sınavı, Kazanım İzleme Sınavı, Kazanım Değerlendirme Sınavı, YKS ve LGS deneme sınavları yapılıyor. Yapılan sınavların sonuçları samsungis.meb.gov.tr web adresindeki yazılım üzerinden anlık olarak öğretmen ve öğrenciyle paylaşılıyor.



Mobil uygulaması ile öğretmen ve öğrenci dostu bir proje

Öğretmenlerin kendi sınavlarını hazırlayarak cep telefonundan analizlerini yapabildikleri Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan Samsun GİS projesi ile yapılan sınavlar için de iş yükü azaltılıyor. Öğretmenler Mobil uygulama yardımıyla bir tarayıcıya ihtiyaç olmadan cep telefonu kamerasıyla sınav uyguladığı çocukların cevap anahtarlarını hızlı bir şekilde okutarak önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor. Öğretmenler ve okul idareleri çocukların eksik öğrenmelerini tamamlamak için hızla önlemleri hayata geçirebiliyor. Projenin hayata geçirildiği 2018 yılından bu güne kadar 145 sınav sistem üzerinden gerçekleştirildi. Bu sınavlarda toplam 4 bin 789 soru soruldu ve 1 milyon 421 bin 195 öğrenci bu sınavlara girdi.

Öğrencilerin eğitim hayatına başlayarak Samsun GİS projesine dahil olduğu ilk günden lise sona kadar akademik süreci yazılım üzerinden izleniyor. Böylece çocuğun gelişim süreci hangi okula ve hangi sınıfa giderse gitsin kopukluk yaşanmadan takip edilebiliyor.



Öğrenme kaybı ölçülerek eksikler belirleniyor

Pandemi dönemiyle beraber uzaktan eğitim sürecine başlanmasıyla çocukların öğrenme durumları daha önemli ve öncelikli hale geldi. Samsun GİS projesi kapsamında yapılan sınavlar ile çocukların öğrenme kayıpları tespit edilerek gerekli geri bildirim ve destekleyici çalışmalar yapılıyor. Yine uygulanan sınavların soruları Samsun GİS Youtube kanalında her sınavdan sonra videolu olarak çözülerek çocukların eksik olan kazanımlarını nasıl çözecekleri anlatılıyor.

Öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından oldukça etkili olduğu belirtilen proje, Samsun’un eğitim dünyasına getirdiği yenilikçi eğitim teknolojileri yapısı ile de dikkat çekiyor.

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