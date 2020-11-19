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Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Akdağ’a mevsimin ilk karı düştü.

Samsun’da üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yükseklerde kara dönüştü. Yağan karla birlikte Akdağ Kayak Merkezi beyaza büründü. Mevsimin ilk karı Akdağ Kayak Merkezi’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akdağ'daki kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

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