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Samsunlu öğretmenlerin makaleleri bu dergide Samsun Eğitim Dergisi 3. Sayısı “Yaşam Boyu Öğrenme” temasıyla çıktı

İHA

Samsunlu öğretmenlerin makaleleri bu dergide Samsun Eğitim Dergisi 3. Sayısı “Yaşam Boyu Öğrenme” temasıyla çıktı

Samsun’da öğretmenlerin kaleminden otuz iki adet makalenin yer aldığı eğitim dergisinin 3. sayısı çıktı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkarılan Samsun Eğitim Dergisi 3. Sayısı “Yaşam Boyu Öğrenme” temasıyla okurlarıyla buluştu. Yaşam boyu eğitim felsefesinden ailede eğitime, hayat boyu öğrenenlerin alışkanlıklarından öğrenen okul ve öğretmen modellerine, okul dışı öğrenmeden yaşam boyu öğrenmede halk eğitim merkezlerinin rolüne kadar birçok konuya değinen dergi hem içerik hem de tasarım açısından göz dolduruyor. Yazarlarının tamamı sahada görev yapan öğretmenlerden oluşan Samsun Eğitim Dergisi, öğretmenlerin kendi yazıları ile eğitim alan yazınına katkı sağlamasını ve bilimsel makale yazma süreçlerini tecrübe ederek öğrenmelerine destek oluyor. Ağustos 2020 tarihi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası da alınan dergi hem basılı hem de dijital formda okuyucuları ile buluşuyor.

Eğitime öğretmen gözüyle bakış
Derginin bu sayısında insan hayatında “Yaşam Boyu öğrenmeye” kavramının ne denli önemli olduğu vurgulanırken, ilerleyen sayfalarında uzaktan eğitimde televizyonun gücü, artırılmış gerçeklik ile her yerde eğitim, özel çocuklar da stem’li, otizm ve uzaktan eğitim, eğitimde yeniden yeşeren çınarlar, okullarda salgın hastalıkla mücadele, okulda bağımlılıkla mücadele, öğretmenöğrenci etkileşimi ve bellekte bıraktığı izler, akademik erteleme, okul yönetiminde değerler ve ilkeler, harika bir zeka oyunu resfebe gibi bir çok farklı makale yer alıyor. Makalelerin yazımında alan yazın taramasının yanında öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin de yer alıyor olması, derginin etki alanını da genişletiyor. Bu anlamda dergi sahada görülen aksaklılara çözüm önerileri sunuyor ve eğitimde dokunulması gereken noktaları işaretliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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