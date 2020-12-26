Jandarmadan, kumarhaneye dönüştürülen eve baskın

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince kumar oynanan eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu, içki ve silah ele geçirildi, yakalanan 7 kişiye para cezası kesildi.

İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi´nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçip, baskın yaptı. Baskında; ev içinde kurulu oyun masası, iskambil kağıtları, 87 şişe içki, 5 gram kubar esrar, 4 ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirildi. Yakalanan 7 kişiye kumar oynamak ve salgın tedbirleri ihlalinden adli ve idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra

2020-12-26 10:38:41



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