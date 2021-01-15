Sahte savcı telefonla 67 bin lira dolandırdı

Samsun'da kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 67 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa K.'yi (50) telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı korkutup kandırarak 67 bin lira parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan Mustafa K. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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