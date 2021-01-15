Vali Dağlı: “Kısıtlamaya ve tedbirlere uymaya devam edelim”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kısıtlamaya ve tedbirlere uymaya devam edelim” dedi.

Vali Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüse karşı bugüne kadar fedakarlık ve sabırla kesintisiz bir şekilde yürüttüğümüz mücadelemizi sağlıklı günlere kavuşarak sonuçlandırmak için sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlere bir süre daha hassasiyetle uymaya devam edelim” diye konuştu.

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