Jandarmadan enerji ve nakil hatları kablosu hırsızlarına operasyon: 24 gözaltı

Samsun merkezli jandarma tarafından Diyarbakır, Antalya, Bursa illerini kapsayan enerji ve nakil hatları kablosu hırsızlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Samsun İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa illerinde 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kavak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonda toplam 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızlarla birlikte 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 adet cep telefonu, 20 adet sim kart, 3 adet flaş bellek ve 1 adet elektrik sayası ve 2 adet hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinde enerji nakil ve nakil hatları kabloları çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları ve çaldıkları kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Örgütlü bir şekilde hırsızlık yapan şüphelilerinin daha çok kamu adına yapımına devam eden cezaevi ve TOKİ inşaatlarını hedef seçtikleri ve hırsızları buralardan yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 24 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun'a getirilirken, 3 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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