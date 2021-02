Tekkeköy’de her mahalleye bir köy konağı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, projeler ve tespitler kapsamında ilçenin her mahallesine bir köy konağı kazandırılması için çalışmaları hızlandırdı.

Merkezden kırsal mahallelere kadar ilçenin dört bir yanında mahalle sakinlerinin eğitim, kültür ve sosyal aktivitelerinin yanında her türlü faaliyetlerin gerçekleştirileceği köy konaklarının sayısını her geçen gün arttıran Başkan Togar, ihaleleri yapılan 8 yeni köy konağı projesi ile ilçedeki köy konağı sayısını 24’e çıkarttı.

Yeni yapılan köy konaklarının yanında atıl durumdaki okul binalarını gerekli tadilatların ardından köy konaklarına dönüştürüldüğüne dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Köy konaklarının mahallelerimizdeki önemini ve sağlamış olduğu avantajları göz önünde bulundurarak sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Yeni binaların yapımının yanında özellikle ilçemizin dört bir yanında kullanılmayan atıl durumdaki okul binalarımızı gerekli tadilatların ardından her türlü etkinliklerin yapılacağı köy konaklarına ve bilgi evlerine çeviriyoruz” dedi.

Köy konağı yapılacak binalarda yerinde tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Togar, “Köy konaklarımızın hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Asarağaç, Başköy, Çayırçökek, Çayleyik, Karatuzla, Yavuzlar, Yeşilyurt ve Zafer Mahallemizde ihalesi tamamlanan 8 eski kullanılmayan okulumuzun tadilatını yaparak mahalle sakinlerimizin beraberinde bayanlara yönelik kurslar, eğitimlerle gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler ile her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı mekanlar haline getiriyoruz. Ayrıca bünyelerinde kreşler açıp, bahçelerine kamelya, spor alanları, çocuk parkı ve oyun alanları ile binalarımızı yediden yetmişe herkesin her gün aktif bir şekilde kullanılacağı fiziki şartlara ulaştıracağız. Yine binalarımızı her türlü teknolojik alt yapıyla donatıp içlerine bilgisayarlar koyup internet bağlantısı sağlayarak başta öğrencilerimiz olmak üzere herkesin her bilgiye anında ulaşmasını sağlayacağız. Daha önce hayata geçirmiş olduklarımızın yanında ihaleleri yapılan 8 binamızın da tamamlanmasının ardından toplam 24 köy konağımız her türlü fiziki ve teknolojik donanımıyla mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak. Hedeflerimiz ve projelerimiz doğrultusunda önümüzdeki süreçte tüm mahallelerimize köy konakları yaparak köy konağı olmayan mahalle bırakmayacağız” diye konuştu.

