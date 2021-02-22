Akdağ'da tatilcilerin kayak keyfi



Tayfur KARA/LADİK (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonu otelde kalan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşları misafir ediyor. Kar yağışıyla sezonu açan merkezdeki ziyaretçiler, kayak yaparak pistin tadını çıkarıyor.

Kent merkezine 84, Ladik ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ Kayak Merkezi, bin 400 metre pist ve bin 360 metre telesiyej uzunluğuyla kayakseverlerin ilgi odağı oluyor. Şehrin en yüksek rakımlı noktası olan Akdağ Zirvesi ise fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından. Büyükşehir Belediyesi'nce "Samsunumuzun kış turizm merkezi olan Lâdik Akdağ Kayak Merkezi´nde kayak sezonunu açtık. Muhteşem doğasıyla tanışmanız için sizleri de bekliyoruz" duyurusunun ardından, Akdağ Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Pandemi sebebiyle önceki yıllara kıyasla ziyaretçi sayında düşüş yaşanan merkez, özellikle hafta sonu otelde kalan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşları ağırlıyor. Ziyaretçiler, muhteşem manzara eşliğinde kayak yaparak pistin tadını çıkarıyor.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA SIKI DENETİM

Otel görevlisi Mehmet Can Saraç, "Bu sene, geçen senelere kıyasla yarıdan daha düşük bir geliş gidiş oluyor. Koronavirüs, bir çok şeyi etkilediği gibi bizi de etkiledi tabi. Kayak yapmaya gelmek isteyen vatandaşlarımızın bizi arayarak randevu oluşturmaları gerekiyor. Bu sayede biz de onlara seyahat izin belgesi oluşturuyoruz. Burada vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında sıkı bir denetim yapıyoruz. Her katta bulunan oda görevlilerimiz denetimlerini sürdürüyor. Otelimizde kalan veya kısıtlamalardan muaf olan ziyaretçilerimizin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgularını yaparak misafir ediyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ladik Tayfur KARA

2021-02-22 11:52:11



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