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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik Belediyesi'nden eğitime destek

İHA

Canik Belediyesi'nden eğitime destek

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında başarılı olan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendireceğini açıkladı.
Üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olan öğrencileri değişik hediyelerle ödüllendireceğini daha önceden açıklayan Canik Belediyesi, şimdi de liselere giriş sınavında başarılı olan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor. Canik Belediye Başkan İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin güçlü bir şekilde dimdik ayakta durması, güçlü ekonomiye sahip olabilmesi yetişmiş insan gücüyle doğru orantılıdır. Bu da ancak eğitim seviyesinin kalitesiyle mümkündür. Devletimiz eğitim konusunda tarihimizin en kapsamlı dönüşüm hamlesine imza atarak eğitimin altyapısını yeni baştan inşa etmek için her yıl bütçeden en çok payı eğitime ayırmakta. Bizler de yerelde devletimize katkı vermek için ülkemizin her yönüyle daha güçlü olması için eğitime desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz” dedi.

"Başkan Okulumda" projesi devam ediyor
Canik Belediyesi tarafından başlatılan “Başkan Okulumda” projesi de devam ediyor. Öğrencileri başarıya teşvik ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Öğrencilerimizin çok daha başarılı olabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, okul idarecilerimizle, öğretmenlerimizle, okul aile birliklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Okullarımızın fiziki eksikliklerinin giderilmesinin yanında öğrencilerimizi çeşitli ödül yöntemleriyle başarıya teşvik ediyoruz. ‘Başarı Sizden, Destek Bizden’ diyerek üniversiteye giriş sınavlarında başarılı öğrencilerimize burs desteği, yurt ücreti desteği ve laptop, cep telefonu gibi hediyelerle ödüllendireceğimizi daha önce açıklamıştık. Şimdi de yine ilçemizde okuyup da liselere giriş sınavlarında başarılı olan öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz var. Liselere giriş sınavında yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimize ‘tablet ve gram altın’, yüzde 5'lik dilime giren öğrencilerimize ‘tablet’, yüzde 10'luk dilime giren öğrencilerimize ‘akıllı saat’ hediyelerimizle başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Öğrencilerimizden isteğimiz başarıya ulaşmak için çok çalışmaları ve gayret etmeleri. Her iki sınavda da öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bütün yavrularımızın hayallerine ulaşabilmeleri için her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak yetişmeleri için sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bir diğer amacımız da elbette motivasyonu sağlamak. Malum korona virüsü nedeniyle öğrencilerimiz motivasyon sorunu yaşıyor. Bu ödüllerle teşvik ve motivasyonu amaçlıyoruz. Bu bilinçle ülkemizin kalkınması, güçlü kalması için durmadan, yorulmadan çok çalışıp eğitime destek olmaya devam etmekte kararlıyız” diye konuştu.

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