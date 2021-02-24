Korona tedavisi gören Sağlık Müdürü Oruç, taburcu oldu

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Bir süredir yakalandığı korona virüsü (Kovid19) hastalığından kurtulmak için tedavi gören Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, taburcu oldu.

8 Şubat tarihinde Kovid19’a yakalanan Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ilk önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Tedavisi devam eden Oruç, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara’ya götürülmüş, tedavisine de burada devam edilmişti. Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hastalığı atlatarak, taburcu olduğunu duyurdu.

Sağlık durumu hakkında paylaşım yapan Oruç, şunları söyledi:

“Allah’a şükürler olsun hastanedeki tedavi sürecim bitti, taburcu oldum. Tedavimde her türlü özveriyi gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza, dualarını esirgemeyen, maddi manevi yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”

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