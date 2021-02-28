Başkan Sandıkçı öğrencilerin sevincine ortak oldu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yüz yüze eğitime başlayan Düzardıç İlkokulu öğrencilerine başarı dileyerek, sevinçlerine ortak oldu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Düzardıç Mahalle Muhtarı Hikmet Oçar ve Canik Belediyesi genç gönüllü danışmanlarla birlikte Düzardıç İlkokulu'nu ziyaret etti. Başarı dilediği öğrencilere atkı, bere ve kitap hediye etti. Çocuklara eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Pandemi nedeniyle uzun zamandır yüz yüze eğitimden uzak kalan yavrularımıza öncelikle okulunuza hoş geldiniz demek istiyorum. Okulunuza, arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize kavuşmanın haklı sevincini, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Sizlerin okullarınıza kavuşması sizler kadar bizleri de sevindirdi. Şükür olsun ülke olarak aldığımız önlemler sayesinde sizlerin yüz yüze eğitime başlaması çok sevindirici. Yüz yüze eğitimlerimizin devamını sağlamak için mutlaka pandemiyle mücadeleyi sürdürelim. Maske, mesafe ve temizliğimize dikkat edelim” dedi.

Eğitime olan desteklerinin devam edeceğini dile getiren İbrahim Sandıkçı, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sizlersiniz. Yarınlarımızın cumhurbaşkanları, milletvekilleri, bilim insanları sizler olacaksınız. Eğitim bizlerin her zaman önceliği olmuştur. Sizlerin başarısı için okul yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle ve velilerinizle sürekli görüşüyoruz. O yüzden çok çalışmalısınız. Bol bol kitap okuyun. Hedeflediğiniz hayata ancak okuyarak ulaşabilirsiniz. Ancak okuyarak ülkenize ve insanlığa faydalı olabilirsiniz” diye konuştu.

Öğretmenlerden yüz yüze eğitim hakkında bilgiler de alan başkan Sandıkçı, okul müdürü Yusuf Ozan Pısıl ile birlikte okul çevresini gezerek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Okul ziyaretinin ardından Düzardıç Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdi, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Düzardıç Mahalle sakinleri özellikle karla mücadele çalışmalarından dolayı başkan Sandıkçı'ya ve ekibine teşekkür ettiler.

Mahalle gezisi sırasında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine konuk olan başkan Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi yardımında bulundu.

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