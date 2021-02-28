İlkadım'da yetersiz atık toplamanın önüne geçilecek

– İlkadım Belediyesi “Sıfır Atık” ekibiyle ilçedeki yetersiz atık toplamanın önüne geçmeye çalışacak.

Çevre temizliği ve geri dönüşüm konusuna büyük önem vererek, Türkiye’ye örnek olan İlkadım Belediyesi, yeni kurduğu ekiple de yetersiz atık toplanmasının önüne geçecek. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Sıfır Atık" ekipleri, atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına müsaade etmiyor. Geri dönüşebilen atık maddelerin toplanması, depolanması ve ayrıştırılıp ekonomiye geri kazandırılması gereken bu esaslara uyulması noktasında görevlerine devam eden "Sıfır Atık" ekibi 2 mobil araç da 6 personel ile yetkisiz korsan toplama yapan şahısların çevre, trafik ve güvenlik sorunlarına yol açmasının da önüne geçiyor.

Gece ve gündüz vardiya sistemi ile çalışan ekipler tespit ettikleri işyerlerine önce 3 günlük uyarı süresi verip yakın takibe alıyor. Anlaşmalı firmanın şartlarına uymayan ve uyarıları dikkatte almayan işletme ve şahıslara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 34. maddesi gibi ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda cezai yaptırımlar uyguluyor.



“Kayıt dışı yetkisiz toplayıcılar fırsat vermiyoruz”

Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde gelişigüzel cadde ve sokaklarda yetkisiz ve korsan geri dönüşebilen atıkları toplayan şahıs ve işletmelerin kayıt dışı ekonomik faaliyetlerinin önlenmesi adına zabıta müdürlüğümüz bünyesinde Sıfır Atık ekibi oluşturduk. Kendi çabalarıyla sağladıkları araçlarla kentin kağıtlarını seyyar bir şekilde toplayan kağıt toplayıcılarını belediyemizin anlaştığı firmalarda geri dönüşüm işçiliği yapmasını istiyoruz. Böylece kağıt toplayıcıları, yetkili firmalarla çalışarak ciddiye alınması sağlıyoruz. Sıfır Atık, ekibimiz cadde ve sokaklarımızda yırtılandökülen çöp torbaları ve birikintileriyle kirletilmesi önleyerek bu işi yapan kişilerin kendi yaşam şartlarının iyileştirilmesi ile cadde ve sokak aralarında kontrolsüz faaliyetlerinin de düzenlenmesinde büyük rol oynuyor. Böylece kaçak olarak değerlendirilen kağıt toplayıcıları artık bir meslek icra edecekler. Vatandaşlarımızda ricamız yetkisiz ve belediye logosuz toplama yapana kişileri ihbar hattımız 444 55 06 ve Alo 153’den bizlere bildirmelerini istiyoruz” dedi.

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