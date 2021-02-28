Başkan Demir, Atakum’da incelemede bulundu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Beraberinde Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte hafta sonu yapılan yatırımları yerinde görmek için Atakum ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Özören ve Kayagüney mahallelerinde çalışmaları yerinde gördü.

Kayagüney Mahallesi'nde tamamlanan 2 bin 300 metrelik yolu inceleyen ardından da Yeşiltepe Mahallesi’ne geçen Başkan Demir, burada tamamlanan bin 300 metrelik sathi kaplama yolu kontrol etti. İlçeye 45 kilometre mesafede yüksek kesimlerdeki mahallelerde yapılan yatırımların önemine değinen Başkan Mustafa Demir, karla kaplı bölgeden merkeze inerek yola ve ağaçlara zarar vermemesi için kıyı erozyonunu önlemek amacıyla taş tahkimat inşaatı yapılan Atakum sahilinde incelemede bulundu.



“Yeni projeler geliyor”

Samsun’u uçtan uca gezdiklerini ve her bölgede yapılan yatırımları yerinde görmeyi önemsediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy gibi merkez ilçelerimizle birlikte en ücradaki ilçelerimiz ve mahallelerimize eşit şartlarda ve aynı kalitede hizmet götürüyoruz. Memnuniyetle gördük ki mahallelerimizde titiz bir çalışma yapılmış. Denize sıfır olması nedeniyle de Türkiye'deki en güzel manzaralı Atakum ilçemiz, sahil kesiminden en yüksek kesimine kadar yapılan hizmetlerimizden faydalanıyor. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte hiçbir ayrım yapmadan Samsun’u yarınlara taşıyoruz. Ortak projelerle ilçelerimizin gelişmesine beraber katkı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yeni projelerimiz olacak. Tek gayemiz vatandaşlarımızın refahı ve huzuru” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.