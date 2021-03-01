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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Mide botoksu’ ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün

İHA

‘Mide botoksu’ ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün

Spor yapmasına, diyet uygulamasına rağmen kilo veremeyenler alternatif zayıflama yöntemlerine başvuruyorlar. Fazla kiloların verdiği sağlık sorunlarından kurtulmak isteyenlerin sıkça başvurduğu ‘mide botoksu’ yönteminin tercih edilmesinin sebebi kilo vermeye yardımcı olmada kolay bir tedavi yöntemlerinden biri olması olarak gösteriliyor.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, mide botoksu hakkında bilgi verdi. Dicle, “Mide botoksu ile 4 ile 6 ayda 15 veya 20 kilo zayıflayabilmektedir. Mide botoksu açlık hormonu salgısını azaltarak, tokluk hissi oluşturan bir yöntemdir. Bu uygulamanın bir yan etkisi yoktur. Botoks 'botulinum' toksini ile aynı etken maddedir. Mide zayıflamada da botoksu, midenin çıkış bölümlerine ve özellikle fondus kısmına yapılarak, midenin ghiralin hormonunun salgılanmasını engelleniyor. Mide çıkışında darlık, ülser yoksa botoks yapılarak, aynı gün bir kaç saat içinde kişi hastaneden taburcu edilebiliyor. Mide hareketlerini de yavaşlatarak tokluk hissi fazla sürüyor. Böylelikle açlık hissedilmiyor. Mide botoksu olan insanlar, 4 ile 6 ayda 15 veya 20 kilo zayıflayabilmektedir. Uygulama sonrasında hastalara herhangi bir yemek kısıtlamamız yok fakat burada bir diyetisyen eşliğinde bu süreci sürdürmesi daha sağlıklıdır" dedi.

Hastalar mutluluklarını dile getirdiler
Sadece yurt içinden değil, yurt dışından farklı ülkelerden gelerek, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle'ye başvurarak mide botoksu olan hastaları ise, "Doktorumuz Kadir Bey’i mide botoksunda başarılı olduğunu çevremizden duyduk. Bizler de geldik, mide botoksu olduk. Uygulama çok kısa sürüyor. Yarım saatte ayağa kalkıyorsunuz, bir saat içinde de taburcu oluyorsunuz. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Şu anda çok rahatız, mutluyuz, doktorumuzun bütün tavsiyelerine uyuyoruz. Sağlıklı olarak kilo verdik. Doktorumuz Kadir Bey’e, ekibine ve Büyük Anadolu Hastaleri'ne teşekkür ediyoruz" dediler.

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