Suç örgütü operasyonunda 1 tutuklama

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 kişi tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, 'kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması' suçlarını işlediği tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Samsun merkez ile İstanbul, Ordu ve Adana illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 60 kişi gözaltına alınmıştı.

111 ekip ve 528 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A.'nın da bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguları devam eden 60 şüpheliden 21'si ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A., Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F. ve 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli ise cuma günü gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesi'ne sevk edilmişti. Mahkemece gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan 39 kişi emniyete geri götürülmüştü.

Aralarında Fatsa Ticaret Borsası Başkanının da bulunduğu 8 şüpheli önceki Samsun Adliyesi’ne sevk edilmiş, şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 1'i de normal serbest bırakılmıştı.

Operasyonda gözaltında bulunan 31 kişiden 1'i dün savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 3 kişi mahkemeye sevk edildi. 27 kişi de yine dün gözaltı sürelerinin uzatılması için mahkemeye sevk edilip yeniden emniyete götürüldü. Dün mahkemeye ifade veren 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan 14 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcıya ifade verdikten sonra, 10 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. B.K. tutuklanınca, 3. Aile Mahkemesi duruşma salonunun kapısına yumruk atarak kapıyı kırarak zarar verdi. B.K. hakkından devlet malına zarar vermek suçundan tutanak tutulduğu öğrenildi.

Aralarında emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 13 kişinin ise polisteki sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.

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