Samsun'da peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun otogarında peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Samsun otogarında peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde durdurulan otobüsteki S.A'nın eşyaları ve üst aramasında bir bulguya rastlamayan ekipler, narkotik dedektif köpeği "Çakır" ile aramaya devam etti.
Narkotik köpeği Çakır, şüphelinin eşyaları arasında peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik sentetik uyuşturucuyu tespit etti.
Gözaltına alınan S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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