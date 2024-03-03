Samsun'da peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Narkotik köpeği Çakır, şüphelinin eşyaları arasında peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik sentetik uyuşturucuyu tespit etti.

Kent girişinde durdurulan otobüsteki S.A'nın eşyaları ve üst aramasında bir bulguya rastlamayan ekipler, narkotik dedektif köpeği "Çakır" ile aramaya devam etti.

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