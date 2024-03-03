Samsun'da polis, geç kalan öğrencileri MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetiştirdi

Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.

Samsun Ondukuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bazı öğrenciler, koşarak son anda sınav merkezine yetişirken bazı öğrencileri ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi sınava yetiştirdi.

Samsun'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen bazı öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi.

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