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        Samsun'da polis, geç kalan öğrencileri MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetiştirdi

        Samsun'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen bazı öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:37
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        Samsun'da polis, geç kalan öğrencileri MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetiştirdi
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        Samsun'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen bazı öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi.

        Saat 10.15'te başlayan, 13.00'te sona erecek sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmadı.

        Samsun Ondukuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bazı öğrenciler, koşarak son anda sınav merkezine yetişirken bazı öğrencileri ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi sınava yetiştirdi.

        Sınav merkezi önünde bekleyen veliler, polis ekiplerini alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

        Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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