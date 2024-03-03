Samsun'da 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 4 gün hapis cezası bulunan A.A'nın 35 gündür değişik adreslerde saklandığını tespit etti.

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