Samsun'da 71 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu

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Samsun'da 71 yaşındaki adam, evindeki yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Ahmet Şaffak evindeki yatağında eşi tarafından ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Ekiplerin yaşlı adamın ölümünü şüpheli bulması üzerine cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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