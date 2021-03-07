Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (3)



GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ `O KİŞİNİN BEN OLDUĞUNA İNANAMADIM´ DEDİ

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven ve `kasten adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanan İbrahim Zarap´ın (27), savcılık sorgusunda, olay gecesi alkol aldığı gerekçesiyle aklının yerinde olmadığını söylediği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anlarına ait kamera görüntüleri kendisine izlettirilen Zarap, ifadesinde kendisini tanıyamadığını ve çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.

"Görüntüleri izledim, kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım" diyen Zarap ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Çocuğumla bir süre vakit geçirdikten sonra kendim de ayrıca alkol aldım. Alkol aldığım sırada çocuğum yanımda değildi. Saat 21.00´da çocuğu teslim etmek üzere anlaştık. Eşim beni görünce `çocuğu bir daha sana göstermeyeceğim´ dedi. Daha öncesinde böyle tehdit ediyordu. Bilincimi kaybettim. Ne oldu hatırlamıyorum. Eşim en son yerdeydi. Çocuğumu alıp gidiyordum. İnsanlar bana saldırdı. Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım. Özelikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım" DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-07 12:57:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.