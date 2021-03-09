19 Mayıs'ta korona denetimleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "dinamik denetim süreci" konulu genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak’ın da katıldığı uygulamada, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısını yinelendi. Kontrollü normalleşme döneminde hayatın her alanında kuralların önemine değinen Teğmen Serkan Kalınbacak, “Tüm kurallara uyarak birlikte başaracağız" mesajı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.