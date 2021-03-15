Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik TP SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik TP SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor

İHA

Dünyanın en büyük görev tabancası ailesi: Canik TP SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor

Samsun Yurt Savunma (SYS), Canik markasıyla dünyanın en kapsamlı görev tabancası ailesini üretiyor.
Vatan savunmasından kişisel savunmaya, eğitimden spora her görevin altından başarıyla kalkan Canik TP9, Samsun Yurt Savunma’nın ihracatta da sürükleyici gücü oldu. Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında geliştirilen METE serisi, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin tercihi olurken, eğitim tabancaları ise temel nişancılık, taktik nişancılık, yakın muharebe eğitimi ya da mekanik eğitim gibi farklı eğitim ihtiyaçlarına yanıt veriyor.
Hafif silahtaki üretim gücünü dünyaya ispat eden SYS, Canik markasıyla 1,2 dakikada bir silah üretiyor. Hafif silah kategorisinde dünyanın en büyük 7’inci üreticisi olan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ürettiği tabancaların yüzde 95’ini Amerika başta olmak üzere dünyanın 45 ülkesine ihraç ediyor. SYS’nin ihracatta amiral gemisi ise Canik’in TP9 ürün ailesi oldu. Dünyanın en kapsamlı görev tabancası ailesi olan TP9, güvenlik güçlerinden sivillere, müsabaka atıcılarından kişisel güvenliğini sağlamak isteyenlere kadar tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler sunuyor.

Farklı aksesuarlara uyumlu
SYS, TP9 ürün ailesini; modülerliği, üzerine pek çok aksesuar takılabiliyor oluşu ve aile üyelerinin tamamının aynı kontrol ve ara yüzlere sahip olması yönüyle bir tabancanın ötesinde, “platform” olarak nitelendiriyor. TP ailesi; 9x19 mm ve 40 S&W gibi popüler kalibrelerdeki fişekleri kullanan, iğne ateşlemeli, yarı otomatik polimer gövdeli bir tabanca platformu. Bu özel platformu içinde farklı ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilen farklı ebatlarda, ağırlıkta ve kapasitelerde tabancalar bulunsa da, bu tabancaların hepsinde atıcının performansını artıracak pek çok özellik standart olarak bulunuyor.

4 ana sınıf, 20’den fazla model
Parçaları birbirleri ile yüzde 80 uyumlu olan dünyanın en büyük görev tabancası ailesi olan TP ve METE serisi platformlarda 20’den fazla model bulunuyor. Farklı aksesuarlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanan TP ve METE modellerinde patentli bir tetik mekanizması bulunuyor. Pazardaki gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre her yıl TP ve METE ailelerine yeni modeller ekleniyor. Canik’te yer alan tüm tabancalar kullanım amacına göre dört ana sınıfa ayrılırken, kolluk ve askeri birimlerin kullanımı için tasarlanmış olan METE serisi en çok rağbet gören modellerin başında geliyor.

O, özgün bir yerli tabanca
Bugüne kadar ürettiği silahlar dünyanın önde gelen ordularının ve güvenlik güçlerinin envanterine giren ve dünyanın önde gelen hafif silah tedarikçilerinden biri olan SYS, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından 2016’dan bu yana yürütülmekte olan ‘Özgün Yerli Tabanca Projesi’nin iki üreticisinden biri olarak seçilerek başarısını kanıtladı. Proje kapsamında METE serisini geliştiren ve bu model için seri üretim anlaşmasını Kasım 2018’te imzalayan ilk firma olan SYS’nin ürettiği tabancalar, Türkiye'deki Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat, Deniz Kuvvetleri Amfibi Komutanlığı gibi Türkiye'nin en kritik birimleri tarafından kullanılıyor. METE serisinin gördüğü yoğun ilginin ihracatta da karşılık bulması ile başta Amerika olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerine de ihraç etmeye başladı. Canik METE serisi modellerin farklı boylardaki 5 versiyonundan oluşuyor. Namlu uzunlukları 91.5 ila 146 mm arasında değişen bu tabancaların toplam boyları ise 170 ila 225 mm aralığında. METE tabancalar, 12 ila 20 fişek aralığında değişen şarjör kapasitelerine sahipler.

Eğitim TP’den sorulur
TP’nin muhabere şartlarını en iyi şekilde simüle eden eğitim tabancaları ise; temel nişancılık, taktik nişancılık, yakın muharebe eğitimi ya da mekanik eğitim gibi farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu ürün ailesi içerisinde; FX Simunition kitleri, talim tabancası, manevra tabancası ve kesit görünüşlü tabanca yer alıyor. Canik eğitim tabancalarının tamamını dönüşüm kiti (kapak, namlu ve irca yayı) ve komple tabanca (gövde, kapak, namlu, irca yayı ve şarjör) olarak kullanıcıların hizmetine sunuyor.
General Dynamics OTS tarafından, TP9 ve METE serisi tabancalar için özel olarak üretilen FX Simunition kitleri, tabancaların boyalı FX mühimmatını güvenli şekilde ateşlemesini mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcı, taktik eğitimler sırasında kendi tabancasını en güvenli ve en gerçekçi şekilde kullanırken, tabancanın tüm aksesuarlarından da yararlanabiliyor.

Öğrenciler de aktörler de kullanıyor
Canik’in eğitim tabancaları, METE serisi tabancalar ile boyut, ağırlık ve hareketli parçalar açısından birebir benzeşmesine rağmen gerçek fişek ateşlemeleri mümkün değil. Bu nedenle göğüs göğüse muharebe, yakın dövüş eğitimleri, askeri okul ve polis okullarındaki öğrencilerin günlük hayatta silah taşıma disiplinine sahip olmalarında ve güvenli kuru tetik çalışmalarına imkan sağlıyor. Sadece manevra fişeği (9X19 blank fişek) ateşlemek üzere tasarlanan TP9 manevra tabancası ise güvenlik güçlerinin yanı sıra aksiyon filmleri çeken yapımcılar tarafından tercih edilirken, serinin tüm tabanca modelleri için üretilebilen kesit görünüşlü tabancalar ise tabancaların iç çalışma mekanizmalarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu özellikleri ile silahçı eğitimi alan bakımcılar için ideal bir platform olarak öne çıkıyorlar.

Hedefi 12’den vuruyor
Canik TP9’un müsabaka ve spor atıcılığa yönelik tabancaları da büyük ilgi görüyor. Kutusundan çıktığı gibi hiçbir özel eklenti yapmadan müsabakaya girebilecek şekilde tasarlanan bu tabancalar, sporcunun ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilebiliyor. Parçaları birbirine rahatlıkla takılabilen TP9 spor tabancaları, kullanıcılarına efektif maliyet yönetimi sağladığı için de çok tercih ediliyor. TP9’un diğer modellerine göre daha uzun namlu ve geliştirilmiş tetik sistemi bulunan bu ürün ailesinde SFL, SFx ve SFx Mod.2 modelleri yer alıyor. Canik’in müsabaka takımının kaptanı Nils Jonasson’ın, çeşitli yarışmalarda TP9 SFx ile elde ettiği başarılar ve 2019 ve 2020 yılında dünyanın en iyi üçüncü atıcısı olarak seçilmesi, Canik’in müsabaka modellerinin performansının en iyi göstergesi.

Kişisel ihtiyaçlara yanıt veriyor
Kişisel savunmada değişen ihtiyaçlara Canik, kişisel savunma tabancaları ile cevap veriyor. Çok sayıda alt modeli bulunan bu tabancalar, kişisel savunma için ideal kalibre olan 9x19 mm’lik mermi ateşleyecek ve düşük geri tepmeye sahip olacak şekilde tasarlanmış durumda. Üzerlerine takılabilen farklı aksesuarlar ile kişiselleştirilmeyi bir adım daha ileri götüren bu modeller, ergonomik bir tasarıma ve yüksek şarjör kapasitesine sahipken, yarı aydınlık koşullarda nişan almaya uygun nişangâhlar ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.,(SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; Canik markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Kayseri ve Elazığ’da birçok sanayi yatırımına imza atan Aral ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında Canik markasıyla adını dünyaya duyurdu. Yıllık 350 bin adet silah üreten SYS; 1.2 dakikada 1 silah üretiyor. Üretiminin yüzde 95’ini 45 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, Century Arms ile ortak olarak kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 yılında Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden dördüncü firma oldu. Özgün Yerli Tabanca’dan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir yöneticilerine ‘liderlik’ eğitimi
Samsun’da şubat ayında bin 305 konut satıldı Samsun’da konut satışları 1 yılda yüzde 33 azaldı
YEREL HABERLER Samsun’da şubat ayında bin 305 konut ...
Karadeniz´in giriş kapısı Samsun´da, HES kodu kontrolü başladı
YEREL HABERLER Karadeniz´in giriş kapısı Samsun´da, HES kodu ...
Hedef mavi Terme Başkan Kılıç'tan halk pazarında denetim
YEREL HABERLER Hedef mavi Terme Başkan Kılıç'tan halk pazarında ...
Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ziyaretler bir süre daha ertelensin"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Eş-dost, akraba, hasta, taziye vb. ...
Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”
YEREL HABERLER Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”
Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da 273 adet sentetik eczayla yakalanan şahıs ...
Havza'ya yeni sağlık hizmet binası
YEREL HABERLER Havza'ya yeni sağlık hizmet binası
Doktordan 20'nci şiir kitabı
YEREL HABERLER Doktordan 20'nci şiir kitabı
Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük destek
YEREL HABERLER Orhan Gencebay'dan hemşehrisi Sibel Yıldırım'a büyük ...
Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan çeteye operasyonda Samsun'da 1 gözaltı 
YEREL HABERLER Muğla merkezli kimlik ve kart bilgilerini çalan ...
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ceza
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamaya uymayan 253 kişiye 470 bin TL ...
İş dünyası istişarede bulundu
YEREL HABERLER İş dünyası istişarede bulundu
Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim
YEREL HABERLER Hastanede şizofreni hastasını yastıkla boğan kadın: ...
19 Mayıs’ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
Samsun'da yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da yangın: 1 ölü
1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere operasyon Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda Samsun'da bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ...
Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu özel sporculara havalimanında ...
Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta otogarda yakalandı
YEREL HABERLER Denetimde evinde olmayan korona virüslü hasta ...
Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, ...
Doğan: "Hedefimiz güzel bir Çarşamba" Çarşamba’da altyapı sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Doğan: "Hedefimiz güzel bir Çarşamba" Çarşamba’da ...