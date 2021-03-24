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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal: "Hedefimiz ilk 10 üniversite arasına girmek"

İHA

Rektör Ünal: "Hedefimiz ilk 10 üniversite arasına girmek"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bizim amacımız üniversite tercih sırasında öğrencilerin OMÜ’yü ilk sırada, olmadı ilk üç ya da ilk beş sırada tercih etmesidir. Üniversitemizi tercih sıralamasında yüzde 30 seviyelerine çıkarma arzusundayız. Türkiye sıralamasında da ilk 10 üniversite arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.
Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkeyi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, revizyon çalışmalarına Fen Edebiyat Fakültesi’yle devam etti.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Işık, Doç. Dr. Muhammet Bahadır ile uzaktan konferans yöntemiyle anabilim dalı ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Fen Edebiyat Fakültesi’nin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri ele alınarak revizyon sürecinde yapılması gerekenler değerlendirildi.

“Eğitim revizyonunda ortaya konan hedeflerde tüm paydaşlar bütüncül olarak hareket edecek”
Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, ilgili fakültenin tarihi ve imkânları konusunda değerlendirme yapan Rektör Ünal, üniversite olarak eğitim konusunda farklı bir model geliştirmek istediklerini söyledi. Üniversitenin bilgi ve becerileri konusunda geliştireceği gelecek perspektifinin bugünü yönetmek için bir model olacağını söyleyen Rektör Ünal, bu nedenle eğitim revizyonunda ortaya konan hedeflerde tüm paydaşların bütüncül olarak hareket edeceğinin altını çizdi.
Eğitim revizyonu hayata geçirirken parametrelerin Üniversite olarak birlikte kurgulanması gerektiğini anlatan Rektör Ünal, “Bizim amacımız üniversite tercih sırasında öğrencilerin OMÜ’yü ilk sırada, olmadı ilk üç ya da ilk beş sırada tercih etmesidir. Üniversitemizi tercih sıralamasında yüzde 30 seviyelerine çıkarma arzusundayız. Bunu gerçekleştirmek için bölümlerimizi etkin bir şekilde adaylara tanıtmamız ve onlar üzerinde farkındalık kazandırmamız gerekiyor. Adaylar bilinçli tercih yapmaları halinde bölümlerini isteyerek okuyacak bu da başarı oranı artıracaktır” diye konuştu.

“Türkiye sıralamasında ilk 10 üniversite arasına girmeyi hedefliyoruz”
Akreditasyon çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Rektör Ünal, diğer üniversitelere baktığımızda farkı olan bir üniversite olmayı istediklerini belirterek Türkiye sıralamasında ilk 10 üniversite arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. Kentte güvenlik ve barınma sorunu olmadığını ifade eden Rektör Ünal, Samsun’un bu anlamda 'öğrenci dostu kent' olduğunun altını çizdi.

“Eğitimde el değmemiş taş bırakmayarak zihinleri yeniden inşa edeceğiz”
Bugünün ve geleceğin istihdam beklentilerinin önceden okunması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, “Eğitimde revizyonu varlık nedeni olarak görüyoruz. Revizyon toplantıların ardından yapılacak çalışmalar Kalite Komisyonu üzerinden takip edilecek. Bu sayede eğitimde el değmemiş taş bırakmayarak zihinleri yeniden inşa edeceğiz. İkinci olarak ise eğitimi ARGE çalışmalarıyla destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“OMÜ mezunu olmak bir gurur kaynağı olacak”
İstihdam alanındaki gelişmeleri dikkate alarak mezun yeterlikleri üzerine çalışmalar yapılacağını anlatan Rektör Ünal, “Bu aşamada bölüm başkanları da sürece dahil edilecek. Mezun yeterlilerini sağlamak için aynı zamanda ders içeriklerin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tanıtım etkinlikleriyle desteklenecek eğitim revizyonu sonunda OMÜ mezunu olmak bir gurur kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Fakültemizi yeni bir vizyonla öğrencilere tanıtmak istiyoruz”
FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Emin Kasap ise yaptığı bilgilendirme sunumunda, 233 akademik personel ile birlikte donanımlı bir ortamda eğitim verdiklerini söyledi. Fen Edebiyat Fakültesinde 14 bölüm olduğunu belirten Dekan Kasap, Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 4 bin 77 öğrenci bulunduğunu söyledi.
Fakültelerini yeni bir bakış açısıyla öğrencilere tanıtmak istediklerini anlatan Kasap, bu kapsamda İŞKUR eğitimleri, akademik personel ve paydaşların katıldığı fikir üretme toplantıları ile mesleki uygulama programı çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.
Dekan Kasap, akreditasyon çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerini ifade ederek İstatistik ve Matematik bölümlerinin 5 yıl süreyle akredite olduğunu, 11 bölüm için de akredite başvurularının yapıldığı sözlerine ekledi. Ayrıca Kasap, FenEdebiyat Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK) program ölçütleriyle uyumlu olacak şekilde paydaş görüşlerin alınarak müfredatlarının güncellendiğine değindi. Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerin etkisini arttırmak amacıyla ara sınav dışında da uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
Fakültelerinde öğrenciler için ders ve program çıktıları, öğrenci memnuniyeti, personel memnuniyeti, dış paydaş anketleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasap, konuşmasını Tohumdan Salep Üretimi Projesi ve OMÜ Kampüs Kimya’da üretilen temizlik ürünleriyle fakültelerine katkı sağladıklarını belirterek bitirdi.
Genel bir değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.

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