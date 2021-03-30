Gebelikte su kaybına dikkat

Gebelerin bebek sağlığı için su tüketimine özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı, “Gebelik sırasında dehidratasyon noral tüp defektleri, amnion sıvısında azalma, yetersiz emzirme hatta erken doğum gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir” dedi.

Suyun gebelik sırasında bebeğin besin kaynağı olan plasenta gelişimine önemli ölçüde destek olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı, “İlerleyen dönemlerde amniotik kese (bebeğin su kesesi) için çok önemli bir destek oluyor. Bu yüzden gebelik sırasında dehidratasyondan kaçınmaya dikkat edilmesi gerekir. En yaygın bulgu vücut sıcaklığındaki artıştır. İhtiyacımız olan yeterli su tüketimi vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur” diye konuştu.



Yeterli su tüketimi vücut sıcaklığını düzenler

Gebelik sırasında yeterli sıvı alımı olmazsa vücut ısısının artmaya eğilimli olacağını söyleyen Opr. Dr. Seher Sarı, şu uyarılarda bulundu:

“Yeterli sıvı tüketiminin en iyi göstergesi berrak idrar rengidir. Eğer idrar rengi koyu sarı ise bu durumda daha fazla su tüketilmesi gerekir. Gebelik sırasında dehidratasyon noral tüp defektleri, amnion sıvısında azalma, yetersiz emzirme hatta erken doğum gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu riskler bebekte yetersiz sıvı tüketimine bağlı doğumsal sakatlıklara da yol açabilir.”



Kafeinli gıdalardan uzak durun

Gebelikte sıvı tüketiminin önemine değinen Opr. Dr. Seher Sarı, “Anahtar nokta, günde en azından 812 bardak su tüketimi olmakla birlikte sizin ve bebeğinizin yeterli sıvı almanızı sağlayacak diğer basamaklar da vardır. Kafein içeren gıdalardan uzak durmak iyi bir seçenek olabilir çünkü kafein idrar çıkış miktarını artırıp dehidratasyonu ağırlaştırabilir. Dehidratasyondan kaçınmanın başka bir yolu da vücut sıcaklığını, terlemeyi artıran aşırı yorucu egzersizlerden uzak durmak veya sıcak havada dışarıda fazla vakit geçirmemek, güneş ışınlarının dik geldiği öğlen vakitlerin de sıcak maruziyetini azaltmak olabildiğini hafif egzersizler yapılabilirse de yeterli su tüketimine dikkat edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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