Karadeniz sahilinde 50 hektarlık mesire alanı projesinde imzalar atıldı.

İlçe turizmine katkı sunmak ve Çarşamba’nın güzelliklerini ortaya çıkarmak adına Hürriyet mevkiinde mesire alanı olarak kazandırılacak alandaki kumsal plaj alanı Çarşamba Kaymakamlığı ile yapılan protokolle Çarşamba Belediyesi tarafından kiralandı.

Hürriyetİstiklal Mahallesi'nde kurulacak olan mesire alanında yeni gelişme yaşandı. Kumsal plaj alanı "Karadeniz Kıyı Protokolü" kapsamında turizm amaçlı olarak alan Çarşamba Belediyesi tarafından kiralandı. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın imzaladıkları protokol sonrası, yeni projenin ilçe ve Karadeniz turizmine büyük katkılar sunması temenni edildi.



Karadeniz’in en geniş sahil bantlarından

50 hektarlık alan içerisinde çok önemli bir kumsal bandında yer alan Hürriyet Mahallesi’nde ki sahil hattı uzunluğunda Karadeniz Bölgesi'nde başka bir sahilin bulunmadığı öğrenilirken, kumsal alanda Çarşamba Belediyesi’nce düzenlemeler yapılacağı öğrenildi. Hürriyet Mesire Alanı'nda; kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, karavan kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporları turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri bir alan kurulması hedefleniyor.

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