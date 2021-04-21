Cezaevi inşaatının kablolarını çaldılar

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Samsun'da hırsızlar cezaevi inşaatının yer altına döşenmiş kablolarını çaldı.



Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden cezaevinin inşaatında yükleyici firmanın sorumluğundaki yer altına döşenmiş 750 metre uzunluğundaki yeraltı besleme kablosu yerinden sökülerek çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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