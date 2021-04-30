Samsunspor’da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Uzun bir süredir korona virüse yakalanan oyuncusu bulunmayan Samsunspor’da 2 oyuncunun Kovid19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kovid19’un Türkiye’de görülmeye başladığı ilk zamanlarda virüsten en fazla etkilenen takımların başında gelen ve takım kadrosunun tamamına yakınının Kovid19’a yakalandığı Samsunspor’da 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Perşembe günü yapılan testin ardından bugün yapılan bilgilendirmede testi pozitif çıkan 2 futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Oyuncularımız, teknik heyetimiz, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için dün yapılan Kovid19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor’da kısa süre önce futbolcu ve teknik ekibe antikor testi yapılmış, bazı futbolcuların antikor seviyelerinin yüksek olduğu, bazılarında ise antikor bulunmadığı belirtilmişti. Ayrıca daha önce Kovid19 geçiren Ertuğrul Sağlam haricinde teknik heyette bulunan antrenörler aşı olmuştu.

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