Tam kapanmada vatandaşlara psikolojik destek

Korona virüs pandemisinin ilk günlerinde hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi Psikolojik Dayanışma Platformu, 17 günlük tam kapanma sürecinde de psikolojik destek sağlıyor. Yurttaşlar, telefonla ulaşabildikleri uzmanlara sorunlarını anlatarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Dünya genelinde üç milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi’nin pandemi başlangıcında kurduğu ve binlerce yurttaşın faydalandığı Psikolojik Dayanışma Platformu, tam kapanma sürecinde de desteğine devam ediyor. Kapanmanın yaşatabileceği kaygı, bunalım ve endişe gibi sorunlarla baş etmek için Atakumlulara danışma hizmeti sunacak platformda yurttaşlar telefon yoluyla Psikolog Özge Kaplan ve Psikolog Gizem Özbek’e ulaşabilecek. Platformda, Psikolog Özge Kaplan 0542 817 66 55 numaralı telefondan Pazar günleri hariç 10.0016.00, Psikolog Gizem Özbek ise 0545 684 29 29 numararalı telefondan Pazar günleri hariç 17.0021.00 saatleri arasında Atakumlulara destek oluyor.



Kaygı tetiklenebilir

Psikolog Özge Kaplan, tam kapanma sürecinin sıkışmış, kısıtlanmış hissettirebileceğini ve kaygıların tetiklenebileceğini ifade ederek, “Tam kapanmayla birlikte ortaya çıkan belirsizlik durumu kişilerde yoğun stres, öfke, kızgınlık gibi belirtilere neden olabilir. Çocuklarda uyku sorunları, hareket alanları kısıtlandığı için öfke tepkileri, duygu durumda dalgalanmalar görülebilmektedir. Unutmayın, bu tepkiler içinde bulunduğumuz anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Çocuklara yaklaşımda duygularını ve düşüncelerini kabul etmek, rutinlerimizi korumak büyük önem taşıyor” dedi.



Tam kapanmada ruh sağlığı nasıl korunur?

Süreç içerisinde ruh sağlığının korunması için yapılabilecekleri sıralayan Psikolog Özge Kaplan, “Uyku saatlerinize, her gün aynı saatte uyumaya ve uyanmaya özen gösterin. Günlük kıyafetlerini giyin, öz bakımınızı ihmal etmeyin. Düzenli ve sağlıklı beslenin. Kendinizi dinleyin, açlık hissiniz olmadan yeme davranışında bulunmayın. Her gün 30 dakika egzersiz yapmaya özen gösterin. Her gün mutlaka en az 30 sayfa kitap okuyun. Online eğitimlere katılıp çeşitli alanlarda kendinizi geliştirin. Yakınlarınızla online görüşmeler yapıp duygularınızı paylaşıp birbirinize destek olun. Telefon veya tablet kullanımına ekran süreleri koyun. Böylelikle internette ne kadar süre vakit geçirdiğinizin farkında olup bu süreyi kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz. Güvenilir kaynaklardan gündemi takip edip kendinizle, ailenizle olacağınız bu zamanı en kaliteli şekilde geçirmeye özen gösterin” ifadelerini kullandı.

