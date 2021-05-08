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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Samsun’da Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun’da polis tarafından, yolcu otobüsünün içerisinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 07 Mayıs saat 23.00 sıralarında SamsunOrdu yolu polis uygulama noktasında yapılan denetim sırasında, Trabzon’dan Ankara’ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünün içerisinde Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

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