19 Mayıs ve Bafra'nın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin tamamlanması ile 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşimin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Samsun’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Samsun’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının hızla devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşimin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

19 Mayıs Barajı'nda ise hummalı çalışma devam ediyor. Konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 62 seviyelerin geldi. İsale hattında ise 40 bin metre boru imalatı, 65 adet sanat yapısı kaba inşaatı tamamlandı. İsale hattında ise yüzde 61 fiziksel gerçekleşmeye ulaştı. 2022 yılında tesisin tamamlanması planlanıyor. Tesisin tamamlanması ile Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metreküp gün kaliteli içme suyu temin edilecek.

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