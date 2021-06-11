Samsun´da mavi ilçe sayısı 2 oldu



Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlimizdeki vaka insidans hızımız, bu hafta da düşüş eğrisi göstermeye devam etti ve 100 binde 55,6´dan, 49,4´e geriledi. Bu gerileme sonucunda mavi ilçe sayımız ikiye yükseldi" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aşı seferberliği başlatıldığını ifade eden Oruç, kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde 400´ün üzerinde aşı noktası oluşturduklarını ifade etti. Vaka düşüş hızının devam ettiğini belirten Oruç, bu gerileme sonucunda mavi ilçe sayısının ikiye yükseldiğini ifade etti.

`YAKAKENT´TE İKİ HAFTADIR SIFIR VAKA VAR´

Sağlık Bakanlığı´nın verilerine göre Samsun´daki vaka insidans hızının, bu hafta da düşüş eğrisi göstermeye devam ettiğini belirten Oruç, "100 binde 55,6´dan, 100 binde 49,4´e geriledi. Bu gerileme sonucunda mavi ilçe sayımız ikiye yükseldi. İki haftadır sıfır vaka gözüken Yakakent ilçemizden sonra, Alaçam ilçemiz de mavi renge ulaştı. Lâdik, Asarcık, Alaçam ilçelerimizde vakalar tekli sayılara indi. Bu başarıda halkımızın önlemlere uyumu kadar, Covid-19 aşısının koruyucu gücünün ilimizde her geçen gün daha fazla hissedilmesi de önemli bir etkeni oluşturuyor. Bu etkiyi özellikle mavi renge bürünen Yakakent ve Alaçam ilçelerimiz de görüyoruz. Bu iki ilçemiz aynı zamanda ilimizde hedef nüfusa göre en yüksek aşı oranına ulaşan ilçelerimiz arasında yer alıyorlar. Aşının bize kattığı bu koruyucu gücü tüm ilçelerimize yaymamız ve ilçelerimizin hepsini maviye taşımak için daha çok aşı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

`ADETA BİR AŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK´

45 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına başladığını belirten Oruç, "Bugün itibariyle yaş sınırı olmadan tüm avukatlarımız, berber ve kuaförlerimiz, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarımız da aşı programımıza dâhil oldu. Gelecek pazartesi itibariyle 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasına başlıyoruz. Daha yaygın aşı uygulaması için Biontech aşılarının aile hekimlerimizde de uygulamaya başladık. Bizde bu gücü tüm ilçelerimize yaymak için Sağlık Bakanlığı ve Samsun Valiliğimizin desteğiyle aşı ekiplerimizle dört koldan, adeta bir aşı seferberliği başlattık. Kamu ve özel hastanelerimiz, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde oluşturduğumuz 400´ün üzerinde aşı noktasında, 800´e yakın görevlimizle aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, Sağlık Bakanlığı´nın duyurularını takip ederek, belirli dönemlerle aşı uygunluk durumlarını kontrol etmeleri; aşı sıraları geldiğinde de hiç tereddüt etmeden, aşı randevularını alıp, Sinovac, Biontech ayrımı yapmadan aşılarını olmaları. Lütfen aşının etkinliğini daha rahat göstermesi için, önlemlere büyük bir özenle uymaya devam edelim. Maske, mesafe kurallarına uymaktan asla vazgeçmeyelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2021-06-11 12:44:57



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