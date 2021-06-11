'Canik Yağmur Suyu Kolektör Hattı’nın ilk etabı tamam 2,6 kilometre tünel inşa ediliyor

Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı’nda “Yağmur Suyu Kolektör Hattı” yapımında ilk etap çalışmalarında sona gelindi. Proje su baskını ve sel gibi problemlerin önüne geçecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her yağmurda yaşanan soruna neşter vurmak amacıyla başlattığımız çalışmalarda ilk etabı tamamlıyoruz. Bölgeye toplam 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. 10 milyon liralık bir yatırım. Sadece Canik’te değil, 17 ilçemizin altyapı sorunlarını gidermek adına tüm ekiplerimiz sahada” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) il genelinde hayata geçirdikleri önemli projeler sayesinde uzun yıllardır süregelen sıkıntılar çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda yaşanan sel baskınları, yapımı süren "Yağmur Suyu Kolektör Hattı" ile son buluyor. Hızla süren çalışmalarda yatay delgi yöntemi ile 3 adet 1200 mm çapında yağmursuyu kanalı, karayolu, demiryolu ve tramvay yolu altından geçirildi. 90 metrelik bölümü kalan ilk etap çalışmalarının 20 Haziran'da faaliyete alınması planlanıyor.

Bandırma Vapuru Müzesi sahilinden başlayan yağmur suyu deşarj hattı yapım çalışması, Atatürk Bulvarı’na ulaştı. Birinci tünel inşaatını tamamlayan SASKİ ekipleri, ikinci tünelin imalatını gerçekleştiriyor. Bölgede toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyecek ekipler, uzun vadede aynı sorunun bir daha meydana gelmemesi için geniş çaplı betonarme borular kullanıyor. Sağanak yağmurları tehdit olmaktan çıkaracak 10 milyon TL’lik yatırım ek kısa zamanda bitirilecek. İlçede altyapı işlemlerini hızlandıran SASKİ, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de yağmur suyu drenaj hatları, mevcut hatların bakım, onarım ve rögar temizliklerine de devam ediyor.



“Samsun'da altyapı sorunu kalmayacak”

17 ilçenin tamamında altyapı sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Canik Belediye Evleri Kavşağı da altyapı yatırımlarımızda ayrı önem verdiğimiz bir yerdi. Her yağmurda yaşanan soruna neşter vurmak amacıyla başlattığımız çalışmalarda ilk etabı tamamlıyoruz. Bölgeye toplam 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. 10 milyon liralık bir yatırım. Sadece burada değil, 17 ilçemizin altyapı sorunlarını gidermek adına tüm ekiplerimiz sahada. Tüm derdimiz Samsun'da altyapı probleminin kalmadığı, ortamı temin etmek. Samsun’un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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