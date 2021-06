AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi Başkan Deveci: “Çocuklarımız bizim vatanımız”

AtaÇocuk Anaokulları öğrencileri tarafından unutulmaz bir yıl sonu gösterisi sahnelendi. Etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Türkiye’yi yönetenlere buradan sesleniyorum, çocuklar bizim vatanımız; ne olur onların geleceğini karartacak bir karar almayalım. Onlar için çalışalım, onlar için siyaset üretelim” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından Atakumlu miniklerin okul öncesi eğitime kolay erişebilmesi amacıyla Mevlana ve Cumhuriyet mahallelerinde birer şubesi açılan AtaÇocuk Anaokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 20202021 eğitim öğretim dönemi yıl sonu gösterisi unutulmaz anlar yaşattı. Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteriye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Aynı zamanda AtaÇocuklu miniklerin bir yıl boyunca derslerde yaptığı eserlerin de sergilendiği etkinlikte, çocukların hazırladığı dans gösterileri ve rengarenk kostümleri seyircilerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrasında AtaÇocuk’un ilk mezunlarının kep atma töreni de gerçekleşirken, salonda duygusal anlar yaşadı.



"Çıtayı yüksek tutmaya çalışıyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Bugün çocuklarımızın bir yıllık maharetlerini izleyeceğiz. Önceki gün de belediyemizde öykü, şiir, resim yarışmamızı kazanan ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklarımızı ağırladık. Müthiş onurlu ve güzel bir gündü. Bugün de öyle. Biz anaokullarımızda eğitime önem veriyoruz, çocuklara dair farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin varsa eksikliklerini gözlüyoruz, çocukaile ilişkisini kontrol etmeye çalışıyoruz. Şunun için, çünkü biz kamuyuz, devletiz. İşe bu noktadan bakıyoruz. Özel kreşler, okul öncesi eğitim kurumları var biz örnek olmaya ve çıtayı biraz yüksekte tutmaya çalışıyoruz ki o kurumlar da kendilerini ona göre düzenlesinler. Rekabet etmiyoruz, ticari amacımız yok. O kurumlarla yarışmıyoruz. Ama eğitimde, çocuğun kazanımlarında, maharetlerini ve becerilerini öne çıkarmada yarışıyoruz. Yapmamız gereken de bu diye düşünüyorum” diye konuştu.



"Çocuklar bizim ortak değerimiz"

“Çocuklarımız olmasa içinde bulunduğumuz koşullar kolay taşınabilir değil” diyen Başkan Deveci, “İçinizde değişik görüşlerde insanlar olduğunu biliyorum. Hiç orayla ilgili değilim. Ama çocuklar bizim ortak değerimiz. Hiçbir ana, çocuğuna diğer anadan daha farklı veya daha ilgisiz değildir, buna asla inanmıyorum. Anayla çocuk arasındaki bağı keşfedebilmiş bir bilim dalı bugüne dek doğmadı. O nedenle bizim partimiz çocuklarımız. Çocuklarımız bizim vatanımız. Çocuklarımız olmadan vatan, toprak ne işe yarar? Çocuklarımız harcanmışsa o vatan üzerinde biz mutlu olabilir miyiz? Ben, çocuklarımız için siyaset yapıyorum. Ana baba olarak çocuklarınızın sizlerin kıymetlisi olduğunu biliyorum, ben de sizin kadar istesem de olamam ama çocuklarımızın üzerindeki sevgiyi eksik etmemeye çalışıyorum. Zaten çocuk sevgi demektir, çocuğa bakınca zaten gülüyorsunuz; umudunuz yeşeriyor. O nedenle, ne olur birbirimizi kırıp dökmeden, evden sokağa çıkarken veya işe giderken çocuklarınızın gözüne bir bakın o günü çocuklarınızdan aldığınız enerjiyle yaşayın. Yerel yönetici kimliğimle, yönettiğim kentin her bireyine olabildiğince her sorununa hakim ve izleyebilen kimliğimle Türkiye’yi yönetenlere buradan sesleniyorum: çocuklarımız bizim vatanımız; ne olur onların geleceğini karartacak bir karar almayalım. Onlar için çalışalım, onlar için siyaset üretelim” şeklinde konuştu.



"Bağımsız ve özgür olmalarında korkmayın"

AtaÇocuk Anaokulları’nda ilkelerinden sapmamaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Deveci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Öğretmenlerimizi görevlendirirken kimin önerisi olduğuna, partisine bakmadık. Çocuk sevgisi var mı, mesleğinde kararlılığı var mı bunlara baktık. Anlattığım konulardan asla taviz vermeyeceğiz. Özgür, soru soran, eleştiren, ‘Anne bunu yapma’ diyen çocuklar yetiştireceğiz. Korkmayın çocukların bağımsız ve özgür olmasından, kırıp dökmesinden. Onlar kendilerini ancak öyle bulacaklar. Çocukları ‘yapma, etme, kırma, dökme’ gibi baskıcı yetiştirmeyin ne olur. Çocuklar biraz özgür olsunlar. Bu dönemler çocuklar için çok önemli. Anaokulu açmak bizim birincil görevimiz değil, biz çocuk bakıcılığı da yapmıyoruz. Eğitime olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bizim yaş kuşağımız çocuklarımıza mutlu olabilecekleri, sokaklarında top oynayabilecekleri bir ülke bırakmadı. Hiç olmazsa bundan sonra olmasın, ben buna gayret ediyorum"



"Bütün çocuklar özeldir"

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise, “Tüm dünyada eğitim çok önemlidir. Bebeklikten başlar ve yaşadığımız sürece devam eder. Her anne baba için de çocuğu çok kıymetli ve özeldir. Bugün burada Atakum Belediyemizin yaptığı çalışmalarla ‘Bütün çocuklar özeldir’ dediğini yapılan sergiden de gördüm. Bütün çocuklar özeldir, emek veren öğretmenlerimize ve kıymetli anne babalara teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl genç nesilleri kucaklıyorum, emeklerinize sağlık” diye konuştu.

