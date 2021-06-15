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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci’den Türkiye’nin en genç muhtarının vizyonuna övgü

İHA

Başkan Deveci’den Türkiye’nin en genç muhtarının vizyonuna övgü

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Havza’nın Ağcamahmut Mahallesi muhtarı seçilen Türkiye’nin en genç muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi’yi ziyaret etti. Başkan Deveci, “Muhtarımız hem yaş hem de vizyon itibarıyla Türkiye’ye örnek” dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan ve belediye yetkilileriyle birlikte önceki hafta yapılan ara seçimlerde Havza’nın Ağcamahmut Mahallesi muhtarı seçilen Türkiye’nin en genç muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi’yi ziyaret ederek tebrik etti. Seçimlerde genç muhtarın karşısında yarışan Cemal Çil’in aza olduğu Ağcamahmut Mahallesi’nin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyleyen Başkan Deveci, “Bu dayanışma, bu başarı, şu tablo Türkiye’ye örnek olsun. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Başkan Deveci ve beraberindekiler daha sonra mahallede incelemelerde bulunarak destek olunabilecek noktaları tespit etti.

“Türk siyasetinde çok yaşanmış değil”
Yeni muhtar Ali Külekçi’nin hem yaş hem de vizyon itibarıyla Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Deveci, “Bir başka örnek daha var. İki muhtar adayı yan yanalar. Birlikte çalışıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Türkiye siyasetinde çok yaşanmış bir şey değil. İkinizi de kutluyorum. Türkiye sizi tanısın, birbirinizle olan dayanışmanızı tanısın. Bu dayanışma, bu başarı, şu tablo Türkiye’ye örnek olsun. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

“Eksikleri tamamlayacağız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Külekçi, “Muhtar olmaya kendim karar verdim. Aileme ve mahallemizdeki büyüklerimize sordum. Onlar da hoş karşıladılar. Kararımızı verdik, seçime gittik. Rakibim Cemal amcamla da sandığa girdik, ben seçildim. Mahallemize gençleri geri çekecek yeniliklere, kütüphane, çocuk parkı, internet gibi hizmetlere ihtiyacımız var. Bu eksiklikleri tamamlayacağız, mahallemize gerekli hizmetleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Önce rakip, sonra aza
Gerçekleşen seçimlerde muhtar Ali Külekçi’nin rakibi olan ancak seçimden sonra birinci aza görevine gelen Cemal Çil ise, “Gelen konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün ben kazanmışım gibi Ali’yi kutluyorum. Hiç kimseyi incitmeden, birinci aza olarak bu yola devam edeceğiz. Çok mutluyum, buraya gelen herkes de çok mutlu. Mahallemizin sorunlarını el birliği ile çözeceğiz” sözlerini kaydetti.

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