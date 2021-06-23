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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de uluslararası projeler tek çatı altında toplanıyor

İHA

OMÜ’de uluslararası projeler tek çatı altında toplanıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından başlatılan yeni yapılanma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Eğitim alanında başlatılan revizyon çalışmalarına ek olarak ArGe üniversitesi olma hedefiyle çıkılan yolda OMÜ, uluslararası projeler konusunda da önemli kurumsal değişiklikler yapıyor.

ArGe Koordinasyon Birimini ve Proje Geliştirme Birimi kuruldu
Uluslararası projeleri ve proje odaklı ArGe çalışmalarını, bir merkezden yürütmek amacıyla “ArGe Koordinasyon Birimini” kurma çalışmaları başlatan OMÜ yönetimi, bu birimin bir parçası olarak da “Proje Geliştirme Birimini” kurdu. Böylece yönetim, Üniversitede dağınık halde bulunan proje geliştirme birimlerini bu birimde toplayarak birimin ulusal ve uluslararası proje ofislerine aktardı. Bu doğrultuda ilk olarak OMÜTTO (Teknoloji Transfer Ofisi) bünyesindeki proje ekibi, Rektörlük Bünyesindeki Proje Geliştirme Biriminin proje ofisine aktarılarak çalışmalarına başlandı.
OMÜ’nün uluslararasılaşma çalışmalarına katkı sağlamak ve bu alanda Üniversitenin eksik olduğu proje alanlarında yeni uluslararası projeleri hayata geçirmek için yürütülen uluslararası TÜBİTAK projeleri, uluslararası Erasmus projeleri ile uluslararası Mevlana Ofisi projeleri de Rektörlüğün Proje Geliştirme Birimindeki ilgili proje ofisine aktarıldı. Bu ofisin koordinatörlüğüne ve Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesindeki Erasmus Kurum Koordinatörlüğü görevine de Doç. Dr. İsmail Yaman atandı.

Paydaşların projelerden yararlanabilmesi için imkân ve ulaşılabilirliğin arttırılması hedefleniyor
Yapılan bu köklü değişiklik ile çok geniş alana yayılan uluslararası proje çeşitliliklerinden, gerek kamu gerekse sivil paydaşların yararlanabilmesi için imkân ve ulaşılabilirliğin arttırılması hedefleniyor. Ayrıca bu değişiklikle, şimdiye kadar Üniversitenin farklı birimleri tarafından yürütülen uluslararası proje ve bu projelere bağlı ArGe çalışmalarının tek bir çatı altında toplanmasıyla denetiminin sağlanarak verimliliğinin artması, proje başvuruları hususunda bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Yeni yapılanma üniversitesanayi işbirliğinde önemli bir kilometre taşı
OMÜ’nün uluslararası araştırmalar yapması için en uygun ekosisteminin oluşmasına imkân sağlayacak bu yeni düzenleme ile akademik camianın ve sanayicilerin ulusal ve uluslararası proje fikirleri de hayata geçebilecek ve böylece ArGe alanında yatırım yapmayı hedefleyen şirketlerin uygun projelere ulaşması temin edilmiş olacak. Yeni oluşturulan birim sayesinde, proje başvuru sürecinin tek bir merkezin koordinatörlüğünde yönlendirilmesiyle paydaşların alternatif proje imkânları hakkında bilgilendirilmesi, proje yazılım desteği alması ve üniversitesanayi işbirliği konularında destek alarak sorunların çözümüne katkı sunulması sağlanacak.
OMÜ’nün uluslararasılaşma ve proje odaklı ArGe üniversite olma yolunda bu değişimin önemli bir itici güç olması bekleniyor.

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