Bilardo turnuvasına coşkulu start

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından desteklenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nın açılışı geniş katılım ile yapıldı.

Turnuva Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın gösteri vuruşlarıyla başladı. 58 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada 64 sporcu mücadele edecek. Turnuvaya Bafra’nın yanında Türkiye’nin çeşitli illerinden de sporcular katılıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan açılış merasiminde yaptığı konuşmada, “Türkiye Bilardo Federasyonu olarak Bafra’da böylesi bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanımız Hamit Kılıç nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizde gençlerimizin vakitlerini yararlı uğraşılarla geçirmesi ve sağlıklı bireyler olması için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Düzenlediğimiz bilardo turnuvası da bu noktada hayata geçirdiğimiz etkinlerden bir tanesi. Bizlere sağladıkları destekten ötürü Türkiye Bilardo Federasyonumuza teşekkür ediyor, mücadele edecek tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bafra Belediyesi tarafından ilçede bir ilk olarak düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası'nın final müsabakası 8 Temmuz Perşembe günü yapılacak. 3 Bant Bilardo turnuvası sonucunda; birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncü ve dördüncüye bin 500 TL, en yüksek seri sahibine ise 500 TL ödül verilecek.

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